وقف بيع السيارات العاملة بالوقود بداية من 2035

أقر البرلمان الأوروبي الثلاثاء حظر بيع السيارات العاملة بالبنزين والديزل المصدرة لانبعاثات الكربون بحلول 2035، مزيلاً بذلك آخر العراقيل التشريعية.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي وافقت على التشريع وستحوله الآن رسميًا إلى قانون، رغم معارضة النواب المحافظين الذين يمثلون أكبر كتلة في البرلمان، وفقًا ليورونيوز عربي.

البدء بإنتاج السيارات الكهربائية

وكان مؤيدو القرار قد دافعوا عنه بالقول إنه سيقدم لمصنعي السيارات الأوروبيين جدولاً زمنيًا واضحًا، ينتقلون بموجبه إلى إنتاج السيارات الكهربائية غير المصدرة للانبعاثات.

وذلك بدوره سيدعم خطة الاتحاد الأوروبي الطموحة الهادفة للتوصل إلى “الحياد المناخي” في الاقتصاد بحلول 2050 مع صافي صفر انبعاثات مسببة للاحتباس الحراري.

وحذر تيمرمانس، نائب رئيس الاتحاد فرانس النواب قائلا: “دعوني أذكركم أنه بين العام الماضي ونهاية العام الحالي ستطرح الصين 80 نموذجًا من السيارات الكهربائية في الأسواق العالمية…إنها سيارات جيدة. إنها سيارات ستكون في المتناول أكثر فأكثر. لا نريد التخلي عن تلك الصناعة الأساسية لدخلاء”.

لكن معارضي القرار قالوا إن القطاع غير مستعد لمثل ذلك الانقطاع الجذري، في إنتاج السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي، وبأن مئات آلاف الوظائف معرضة للخطر.