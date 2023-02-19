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سيطبق على إصدارات محددة من نظام التشغيل ويندوز 10

وقف متصفح إكسبلورر الشهير للأبد

الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٤ مساءً
وقف متصفح إكسبلورر الشهير للأبد
المواطن - فريق التحرير

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كشفت شركة مايكروسوفت أنها عطلت بشكل نهائي برنامج إنترنت إكسبلورر 11،  الذي سيطر في وقت من الأوقات على تصفح الإنترنت في العالم، مضيفة إن هذه الخطوة تستهدف تحسين تعامل المستخدم مع الإنترنت ونقل المؤسسات إلى متصفحها الجديد إيدج، مشيرة إلى أن هذا الإجراء سيطبق على إصدارات محددة من نظام التشغيل ويندوز 10.

تصفح أسرع

وفقًا لبيان لإمبراطورية البرمجيات الأمريكية العملاقة: مع تزايد عدد مواقع الإنترنت التي لا تدعم إنترنت إكسبلورر، يتيح مايكروسوفت إيدج تصفحاً أسرع وأكثر تأميناً وأحدث للإنترنت، في حين يستطيع أيضاً فتح المواقع التي ما زالت تعتمد على إنترنت إكسبلورر عند الحاجة.

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ووفقًا لمايكروسوفت، فإنه من الثلاثاء الماضي تقررت إعادة توجيه الأجهزة التي لم تنتقل بالفعل إلى مايكروسوفت إيدج، من إنترنت إكسبلورر 11 إلى إيدج.

وأفاد موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن إنترنت إكسبلورر سيطر في وقت من الأوقات على سوق برامج تصفح الإنترنت في العالم. وفي عام 2003 كان نحو 95% من متصفحي الإنترنت يستخدمون إكسبلورر، ولكن عصر إكسبلورر انتهى منذ وقت طويل، وانتقلت مايكروسوفت إلى إيدج. ولكن اتجاه مايكروسوفت إلى دمج محرك البحث الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي بينج في إيدج أثار موجة اهتمام كبيرة بالاثنين وحينما انتشر نبأ اعتزام مايكروسوفت إنهاء إكسبلورر في الصيف الماضي، كان رد فعل الجمهور جياشاً ومبتهجاً.

 

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