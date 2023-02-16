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بداية من يوم 16 مارس المقبل

وقف ميزة التسوق المباشر على منصة إنسجرام

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٨ مساءً
وقف ميزة التسوق المباشر على منصة إنسجرام
المواطن - فريق التحرير

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كشفت منصة إنستجرام عن توقف ميزة التسوق من خلال البث المباشر للمعلنين ومنشئي المحتوى، بداية من يوم 16 مارس المقبل.

الابتعاد عن التسوق المباشر

ولن يتمكن المستخدم بداية من هذا التاريخ، من الإشارة إلى المنتجات في البث المباشر، ويأتي ذلك استمرارًا لخطوات التراجع عن ميزات التسوق التي حرصت على توفيرها للمستخدمين، وفقًا للمنصة.

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وجاءت تلك الخطوة في إطار خطة الشركة المالكة في الابتعاد عن التسوق المباشر، خاصةً بعد أن أزالت علامة التبويب الخاصة بالتسوق من التطبيق قبل أسبوعين، وإيقاف الميزة في فيسبوك أكتوبر الماضي.

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