وقوع أكثر من 220 هزة ارتدادية في أعقاب زلزال تركيا

أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، اليوم الاثنين، وقوع أكثر من 220 هزة ارتدادية حتى الآن في أعقاب زلزال تركيا المدمر.

يشار إلى أن جميع الهزات الارتدادية هي زلازل فردية، ولكن طالما أنها ليست أقوى من الزلزال الرئيسي الأصلي، فإنها تعتبر توابع.

توابع الزلازل

وبشكل منفصل، أبلغت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، التي أبلغت فقط عن توابع الزلزال الأكثر أهمية التي يشعر بها أولئك الموجودون في منطقة الزلزال، عن 43 هزة ارتدادية على الأقل بقوة 4.3 أو أكبر.

بلغت قوته ثلاثًا من الهزات الارتدادية 6.0 أو أكثر، بما في ذلك الزلزال الهائل الذي بلغت قوته 7.5 درجات والذي ضرب 95 كيلومترًا شمال مركز الزلزال الرئيسي في الصباح، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وتمتد الهزات الارتدادية لأكثر من 300 كيلومتر على طول منطقة الصدع التي اندلعت في جنوب تركيا، وهي موجهة من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي وتمتد من الحدود مع سوريا عبر محافظة ملاطية.