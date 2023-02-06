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على الطريق الدولي بجنوب سيناء

وقوع إصابات في انقلاب حافلة سياحية بمصر

2023-02-06 الساعة 1:06
وقوع إصابات في انقلاب حافلة سياحية بمصر
المواطن - فريق التحرير

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أُصيب اليوم الاثنين 21 شخصًا، بينهم أطفال، في حادث انقلاب حافلة سياحية على الطريق الدولي بجنوب سيناء، قادمة من شرم الشيخ باتجاه الإسكندرية.

انقلاب الحافلة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن جنوب سيناء، بلاغا يفيد بحادث انقلاب حافلة على الطريق الدولي الجديد قبل كمين عيون موسى بنحو 5 كيلومترات، وأسفر الحادث عن إصابة 21 شخصا، بينهم 9 أطفال.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع بـ26 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث بطريق عيون موسى في اتجاه محافظة السويس، لنقل المصابين إلى مستشفيات رأس سدر وأبورديس.

التحقيق بالحادث

وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة. وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن إجمالي عدد المصابين في حادث انقلاب الحافلة السياحية بلغ 21 مصابًا، جرى نقل 4 مصابين إلى مستشفى رأس سدر العام، و نقل 14 مصابًا إلى مستشفى السويس العام، بينما رفض 3 مصابين الانتقال إلى أي مستشفى.

وأكد وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن حالة المصابين الذين تم نقلهم لمستشفى رأس سدر مستقرة، وإجراء كافة الإشاعات والتحاليل الطبية لهم، للتأكد من سلامتهم.

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