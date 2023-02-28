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لتذليل كافة المعوقات أمام ضيوف الرحمن

شؤون المسجد الحرام تناقش خطتها لموسم شهر رمضان 1444هـ

الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٩ مساءً
شؤون المسجد الحرام تناقش خطتها لموسم شهر رمضان 1444هـ
المواطن - فريق التحرير

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اجتمع مساعد الرئيس العام وكيل شؤون المسجد الحرام، الدكتور سعد بن محمد المحيميد، بعدد من القيادات بوكالة شؤون المسجد الحرام بمكتبه بالحرم؛ وذلك لمناقشة خطة موسم شهر رمضان المبارك.

وابتدأ حديثه بشكر الله- عز وجل- على ما يقدمونه في البيت العتيق سائلًا الله- العلي القدير- أن يديم الأمن والأمان على بلادنا وسائر بلاد المسلمين.

ثم شكر الحضور على جهودهم المبذولة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وما يقدم من جهود وخدمات لقاصدي المسجد الحرام ليكون بيئة صحية آمنة مطمئنة، حاثهم على بذل المزيد والتفاني والإخلاص والارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة، وحُسن تمثيل الرئاسة، والتعاون البناء والمثمر مع الجهات المشاركة ذات العلاقة في الخدمات المقدمة في المسجد الحرام.

الخطة الأمنية

ومن ثم ناقش المحيميد الخطة مع القيادات الميدانية مؤكدًا على تطلعات القيادة الرشدية-أعزها الله- والحرص على تذليل كافة المعوقات على قاصدي ومرتادي المسجد الحرام ومد جسور التواصل مع كافة الجهات بالرئاسة وشركاء النجاح، مختتمًا بالتضرع إلى الله- عز وجل- بأن يبارك في جهود الجميع ويجعل ما يقومون به خالصًا لوجهه الكريم.

مواكبة التطورات

وذكر الدور الرائد الذي تقوم به الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتوجيهات من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس والتي تأتي ضمن الجهود التي تقوم بها الوكالات والإدارات المختصة في خدمة ضيوف الرحمن، حيث يحرص على مواكبة كافة التطورات، التي تواكب تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله، بالإضافة الى مناقشة خطط العمل خلال موسم رمضان المبارك 1444هـ.

وفي الختام رفع الدكتور المحيميد شكره للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على متابعته وتوجيهاته، وشكر القيادة الحكيمة لما توليه من اهتمام بالحرمين الشريفين وقاصديهما.

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