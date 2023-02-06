ولادة طفل أمريكي ممسكًا بشيء في كفه يذهل الأطباء

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كشفت وسائل إعلام، أن المواطنة الأمريكية فيوليت كويك من ولاية أيداهو وضعت طفلها على الرغم من استخدامها لوسائل منع الحمل.
وبحسب صحيفة نيويورك بوست أنجبت فيوليت البالغة من العمر 20 عامًا طفلها على الرغم من استخدامها لوسائل منع الحمل اللولب الرحمي، وأبصر الطفل النور ممسكًا بيده اللولب كالمنتصر.
وبحسب مقطع فيديو، نُشر على تيك توك، وتجاوزت مشاهداته 22.8 مليون مشاهدة، ظهر الطفل الرضيع رودي حاملًا بيده اللولب الرحمي وسط ذهول الطاقم الطبي.
وأفادت كويك لأنها عانت من التعب والإعياء لعدة أسابيع الأمر الذي دفعها لإجراء اختبار للحمل، ولم تصدق الأمر عندما رأت أن النتيجة كانت إيجابية وأعادت الاختبار ست مرات وأسفرت جميعها عن ذات النتيجة.
وأضافت كويك أنها وزوجها لم يخططا لإنجاب طفل؛ نظرًا لصغر سنهما فهما يبلغان من العمر 20 عامًا وتزوجا منذ عام فقط.