وليد الفراج : النصر متوتر ورونالدو لا يتعاون أحد معه !

علق الإعلامي الرياضي وليد الفراج على أداء الفريق الكروي الأول بنادي النصر، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك بعد تعادل أصفر الرياض أمام الفتح مساء اليوم في الجولة الـ15 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

رونالدو يُعاني

وقال الفراج في مقدمة حلقة اليوم في برنامج “أكشن مع وليد”: “النصر متوتر ورونالدو يُعاني، انظروا إلى رونالدو في الدقائق الـ35 والـ45 من عمر المباراة في الشوط الأول، لا أحد يتعاون معه في الملعب”.

وتابع الفراج: “أنا لو في مكان مشجع النصر، أقول بأن فريقي يفرق عن بقية الفرق بمسافات بعيدة كالجبال والسهول والهضاب، أيعقل ما يحدث؟!”.

وكان التعادل أثار غضب جمهور النصر وذلك بعد فقدان نقطتين ثمينتين في مشوار أصفر الرياض في بطولة الدوري.

النصر غير مقنع

البداية كانت مع محمد الشتوي عضو مجلس إدارة النصر الذي قال بتغريدة عبر “تويتر”: “‏الحمد لله على كل حال. تعادل غير مرضي. مستوى ما كان طيب. ضعف تركيز والحمد لله على استمرار الصدارة، والقادم أجمل بإذن الله تعالى”.

وعلق فهد الهريفي نجم النصر الأسبق على أداء البرازيلي لويز جوستافو قائلًا عبر حسابه في “تويتر”: “جوستافو سيئ.. والنصر لا يوجد فيه لاعب صانع للعب أبدًا.. هذا الكلام قلناه من بداية الموسم”.

أما الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل المعروف بانتمائه للنصر فقال عبر “تويتر”: “تحميل كل شيء لرودي جارسيا خطأ، نعم هناك أخطاء لكنها ليست أخطاء كارثية، العتب على مستوى بعض اللاعبين الذين يجعلون أخطاء المدرب البسيطة كبيرة حينما يرتكبون الأخطاء السخيفة وتتحول لكوارثية باهتزاز الشباك”.

بينما قال الإعلامي الرياضي النصراوي فلاح القحطاني: “لا زالت مستويات بعض اللاعبين “المحليين” في النصر أقل من مستوى الطموحات ويحتاجون إلى (الدكة) وخاصة (الغنام والعمري ولاجامي والخيبري وأيمن) إضافة إلى جوستافو الذي كان غائبًا اليوم، غياب أوسبينا، ألفارو كشف الدفاع، الإيجابية الوحيدة بقاء النصر في الصدارة إضافة إلى تسجيل الدون”.