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قبل مباراته المقبلة بدوري الأبطال

وليد الفراج: تأجيل لقاء الفيحاء أقل ما يمكن تقديمه للهلال

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٣ مساءً
وليد الفراج: تأجيل لقاء الفيحاء أقل ما يمكن تقديمه للهلال
المواطن - فريق التحرير

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أشاد الإعلامي وليد الفراج، بقرار رابطة الدوري السعودي للمحترفين بتأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المقبلة ضد الفيحاء.

وليد الفراج يُعلق على تأجيل المباراة

وأعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الاثنين، الموافقة على طلب تأجيل مباراة الفيحاء والهلال، إلى وقت آخر، والتي كان مقرر إقامتها، الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

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وقال وليد الفراج: “تأجيل مباراة الفيحاء مع الهلال أقل ما يمكن أن يقدم للتخفيف من الضغوط البدنية الرهيبة التي تعرض لها الأزرق في الدوري والسوبر وبعدها مونديال الأندية ودور الـ16 لدوري أبطال آسيا“.

وتابع وليد الفراج حديثه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أحبتي في اتحاد الكرة والرابطة، لم يخذلنا أبدًا هذا الفريق في تشريف بلادنا، عطوهم نفس شوية”.

الهلال يستعد لدوري أبطال آسيا

وقرر المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز منح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال راحة من التدريبات الجماعية يومي الاثنين والثلاثاء، على أن يعود الزعيم للمران الأربعاء المقبل، استعدادًا لدوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن تُقام منافسات الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا بنظام التجمع في قطر، حيث سيصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بنظيره شباب أهلي دبي الإماراتي، يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي.

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