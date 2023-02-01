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مطالبًا لاعبي الأزرق بتقديم كل ما لديهم للفوز

وليد الفراج لـ لاعبي الهلال: الوداد لن يكون أصعب من منتخب الأرجنتين

2023-02-01 الساعة 10:38
وليد الفراج لـ لاعبي الهلال: الوداد لن يكون أصعب من منتخب الأرجنتين
المواطن - محمد سمعه

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طالب الإعلامي الرياضي وليد الفراج لاعبي الهلال بتقديم كل ما لديهم من أجل الفوز على نادي الوداد البيضاوي المغربي يوم السبت المقبل في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال الفراج اليوم عبر حسابه في “تويتر” : ” أحبتي لاعبي فريق الهلال السعودي، الوداد لن يكون أصعب من الأرجنتين، كونوا على مستوى الحدث وستفعلون العجب”.

وتنطلق المباراة مساء السبت المقبل في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ” المجمع الرياضي لـ الأمير مولاي عبدالله” في المغرب.

وسبق لـ أزرق الرياض أن لعب ضد الوداد في 5 مواجهات، حيث فاز الوداد في أول مباراة عام 1989 في نهائي بطولة الأندية العربية لأبطال الدوري، وفي عام 2005، فاز الهلال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال العرب، وتعادل الفريقان في المغرب في مباراة الإياب بهدف لكل فريق.

ولعب الوداد ضد الأزرق في عام 2010 في بطولة النخبة الدولية التي أُقيمت في السعودية، حيث فاز أزرق الرياض بهدف دون رد، وفي عام 2013 لعب الفريقان، مباراة ودية بالسعودية وفاز الهلال فيها بهدفين دون رد.

 

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