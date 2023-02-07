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استعرضا خلال اتصال هاتفي فرص التعاون المشترك

ولي العهد يبحث العلاقات الثنائية مع رئيسة الوزراء الإيطالية

2023-02-07 الساعة 5:26
ولي العهد يبحث العلاقات الثنائية مع رئيسة الوزراء الإيطالية
المواطن -واس

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أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بدولة رئيسة الوزراء الإيطالية السيدة جورجيا ميلوني.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وإيطاليا، بالإضافة إلى بحث فرص التعاون المشترك بين البلدين وسبل تطويرها في عدد من المجالات.

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