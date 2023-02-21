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تتعلق بسبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس كوستاريكا

الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٩ مساءً
ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس كوستاريكا
المواطن - واس

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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رسالة خطية، من فخامة الرئيس رودريغو تشافيز رئيس جمهورية كوستاريكا، تتعلق بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.


وتسلم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله سمو وزير الخارجية، خلال استقباله اليوم، معالي وزير الخارجية والأديان في جمهورية كوستاريكا السيد أرنولدو أندريه، في ديوان الوزارة بالرياض.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي.

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