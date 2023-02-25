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مجموع جوائزها يبلغ 35.35 مليون دولار

ولي العهد يتوج الفائزين بسباق كأس السعودية

السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٦ مساءً
ولي العهد يتوج الفائزين بسباق كأس السعودية
المواطن - فريق التحرير

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، حفل سباق “كأس السعودية” وذلك بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض.

وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية، رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز عضو مجلس إدارة نادي سباقات الخيل رئيس اللجان الفنية.
وقد وصل بمعية سمو ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني.
وقد عزف السلام الملكي قبيل بدء السباق.
بعد ذلك تحركت الجياد المشاركة في السباق من ساحة التسريج إلى ساحة الاستعراض في استعراض بدورتين قبيل بدء السباق، كما تواجد في ساحة الاستعراض جميع الخيالة المشاركين في السباق.
عقب ذلك انطلق الشوط الثامن على كأس السعودية.
وبعد نهاية السباق توجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى منصة التسليم.
وقدم سمو ولي العهد التهنئة لهيرو ريس كومبني ليمتد مالك الجواد بينثلاسا، حيث رفع كأس السعودية فائزًا بالسباق.
كما قدم سمو ولي العهد التهنئة لمدرب الجواد يوشيتو ياهاجي والخيال يوتاكا يوشيدا، اللذين استلما مجسم حصان، وخوذة الخيال.
والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.
حضر حفل سباق “كأس السعودية”، كل من: صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير مشهور بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي.
كما حضر الحفل من مملكة البحرين، سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل وأصحاب المعالي، وكبار ضيوف حفل كأس السعودية من داخل المملكة وخارجها وعدد من ملاك الخيل المشاركة.

كأس السعودية 2023

وانطلقت أمس الجمعة، منافسات اليوم الأول من بطولة كأس السعودية 2023 تحت شعار “نسابق العالم”، على ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية، والبالغ مجموع جوائزها 35.35 مليون دولار.

  

 

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