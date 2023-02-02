ولي العهد يستقبل وزيرة خارجية فرنسا

أمريكا قررت تحويل الهند لمصنع العالم الأول على حساب الصين ميزة من إنستجرام تتيح مشاركة النصوص فقط ملاحقة السفن الإيرانية في ممر مائي حيوي لقطات تحبس الأنفاس لإنقاذ عائلتين علقتا بمياه شعيب القرين حساب المواطن: عدم الإفصاح عن الراتب التقاعدي يؤثر على الدعم ارتفاع أرباح مصرف الإنماء إلى 3.6 مليار ريال في 2022 محافظ حفر الباطن يدشن ورشة التعاونيات وتعزيز قدرات المرأة العاملة أوبو تنافس سامسونج بهاتف جديد بمواصفات قياسية الخطوط السعودية تعلن عن وظائف لحملة الثانوية فأعلى ارتفاع أسعار النفط بعد قرار الفيدرالي الأمريكي
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم معالي وزيرة خارجية الجمهورية الفرنسية السيدة كاثرين كولونا.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.
حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فرنسا الأستاذ فهد الرويلي.
فيما حضر من الجانب الفرنسي السفير لدى المملكة لودوفيك بوي، ومديرة قسم إفريقيا والشرق الأوسط السيدة آن غيغين، ومستشار وزيرة الخارجية الفرنسية السيد برونو بيريرا دا سيلفا، ومستشارة وزيرة الخارجية الفرنسية السيدة ليتيسيا بيرا.