Icon

ارتفاع ضحايا الزلزال لـ 1651 قتيلًا و11119 مُصابًا Icon أمن الطرق يحل أزمة معتمر فقد متعلقاته بشاحنة خلال دقيقتين Icon أكثر من 30 خدمة إلكترونية لخدمة المستثمرين في منصة صناعي Icon أردوغان يعلن حدادًا وطنيًا لمدة أسبوع على ضحايا الزلزال Icon ولي العهد يعزي أردوغان في ضحايا الزلزال Icon النصر يفقد تاليسكا وبيتي وألفارو 14 يومًا Icon أولمبياد وطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي لتأهيل الطلاب للمنافسات العالمية Icon مدرب فلامنجو: متحمسون لمواجهة الهلال ونسعى للتأهل Icon رحلات عالمية لزوار بوليفارد وورلد بـ 60 قاربًا Icon وقوع أكثر من 220 هزة ارتدادية في أعقاب زلزال تركيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

محمد بن سلمان
أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم

ولي العهد يعزي أردوغان في ضحايا الزلزال

2023-02-06 الساعة 9:12
ولي العهد يعزي أردوغان في ضحايا الزلزال
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، قدّم خلاله التعازي لفخامته ولشعب تركيا الشقيق وأهالي ضحايا الزلزال الذي تعرضت له الجمهورية التركية، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكدًا سموه – حفظه الله – وقوف المملكة ومساندتها للجمهورية التركية لتجاوز هذه الكارثة الطبيعية.

وأعرب فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان عن شكره وتقديره لسمو ولي العهد على ما عبر عنه من مشاعر أخوية نبيلة، مقدرًا وقوف المملكة إلى جانب تركيا في هذا الظرف الصعب.

قد يهمّك أيضاً
Img

الموارد البشرية توضح سبب تأخير الضمان الاجتماعي المطور لبعض الحالات

Img

الإطاحة بـ 40 مخالفًا استغلوا الرواسب بمكة والمدينة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لحظة سرقة متجر أمريكي أثناء النهار
غرائب

لحظة سرقة متجر أمريكي أثناء النهار

غرائب
انطلاق منافسات دورة الألعاب الرياضية الـ18 للقوات...
الرياضة

انطلاق منافسات دورة الألعاب الرياضية الـ18 للقوات...

الرياضة
مطالب باستثناء معاملات يتجاوز ضررها الشخص المعاقب...
السعودية اليوم

مطالب باستثناء معاملات يتجاوز ضررها الشخص المعاقب...

السعودية اليوم
الهلال يسعى لتكرار إنجاز النصر بمونديال الأندية
آخر الاخبار

الهلال يسعى لتكرار إنجاز النصر بمونديال الأندية

آخر الاخبار
لفتة إنسانية من متطوع تونسي تسهل مرور...
غرائب

لفتة إنسانية من متطوع تونسي تسهل مرور...

غرائب
وظائف شاغرة في شركة سيمينس
وظائف

وظائف شاغرة في شركة سيمينس

وظائف
نيويورك تايمز: أمريكا ورطت نفسها بدعم أوكرانيا
العالم

نيويورك تايمز: أمريكا ورطت نفسها بدعم أوكرانيا

العالم
هيرفي رينارد ينفي رحيله عن الأخضر لتدريب...
الرياضة

هيرفي رينارد ينفي رحيله عن الأخضر لتدريب...

الرياضة