ياسر القحطاني: الهلال يُشبه ريال مدريد

وصف ياسر القحطاني، نجم الهلال السابق، تألق أزرق الرياض آسيويًّا بنفس تألق نادي ريال مدريد الإسباني في البطولات الأوروبية، وذلك بعد فوز الأزرق على الدحيل القطري وتأهله لنهائي دوري أبطال آسيا للعام الثاني على التوالي.

الهلال مثل ريال مدريد احترافيًّا

وتحدث القحطاني في الاستوديو التحليلي للمباراة قائلًا: “الهلال يُشبه ريال مدريد بالنسبة لي، مستوى احترافية أزرق الرياض أعلى من أي نادٍ آخر في قارة آسيا، وهذا شيء واضح للجميع”.

وسينطلق لقاء الذهاب يوم 29 إبريل المقبل في الرياض بين الأزرق وأوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا، بينما تُقام مباراة العودة في اليابان يوم السادس من مايو.

ويطمح الأزرق لنيل لقب دوري أبطال آسيا للمرة الخامسة في تاريخه بعد الفوز بالبطولة 4 مرات أعوام 1992 و2000 و2019 و2021.