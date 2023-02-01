قراصنة كوريا الشمالية سرقوا 1.7 مليار دولار من العملات المشفرة ياسر المسحل: دعم القيادة السخي أثمر عن تنظيم آسيا 2027 تمديد مبادرة دور جهازك حتى نهاية مارس الجماهير عن استضافة كأس آسيا 2027: طموحنا بلا حدود أمير مكة المكرمة يُكرم متقاعدي الإمارة وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى إريكسون الموارد البشرية توضح سبب تأخير الضمان الاجتماعي المطور لبعض الحالات السعودية موطن البطولات الرياضية الكبرى مخالف في قبضة الأمن لقطعه الأشجار وتخزين الحطب المحلي اندلاع حرب شوارع بين قوات فاغنر وجنود أوكرانيا
أعرب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل عن سعادته بتنظيم بطولة كأس آسيا 2027، مشيدًا بدعم القيادة للرياضة.
وقال ياسر المسحل: “أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على دعمهما السخي الذي أثمر اليوم عن فوز المملكة بتنظيم كأس آسيا 2027“.
وتابع ياسر المسحل عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “وخالص الشكر والتقدير لوزير الرياضة على اهتمامه وجهوده التي توجت بنيل شرف استضافة هذه البطولة الاستثنائية”.
وأضاف المسحل، حديثه قائلًا: “كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكافة أعضاء الجمعية العمومية بالاتحاد الآسيوي على ثقتهم بانتخابي عضوًا في المجلس التنفيذي في الاتحادين الدولي والآسيوي “.
واختتم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم تغريدته قائلًا: “الأمر الذي يعكس المكانة الكبيرة التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية على كافة الأصعدة وتحديدًا على مستوى رياضة كرة القدم”.
وفاز ياسر المسحل بعضوية مجلس الفيفا خلال انتخابات الكونغرس الآسيوي، بعد حصوله على 35 صوتًا، كما فاز كل من؛ حمد بن خليفة 40 صوتًا، الياباني كوز تاشيما 39 صوتًا، الفلبيني ماريانو أرانيتا 34 صوتًا والماليزي داتوك حاجي 30 صوتًا.