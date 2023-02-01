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موجهًا الشكر لوزير الرياضة

ياسر المسحل: دعم القيادة السخي أثمر عن تنظيم آسيا 2027

2023-02-01 الساعة 5:41
ياسر المسحل: دعم القيادة السخي أثمر عن تنظيم آسيا 2027
المواطن - فريق التحرير

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أعرب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل عن سعادته بتنظيم بطولة كأس آسيا 2027، مشيدًا بدعم القيادة للرياضة.

ياسر المسحل يشيد بدعم القيادة والفيصل

وقال ياسر المسحل: “أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على دعمهما السخي الذي أثمر اليوم عن فوز المملكة بتنظيم كأس آسيا 2027“.

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وتابع ياسر المسحل عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “وخالص الشكر والتقدير لوزير الرياضة على اهتمامه وجهوده التي توجت بنيل شرف استضافة هذه البطولة الاستثنائية”.

كأس آسيا 2027
كأس البطولة – المصدر @saudiFF

المسحل يشكر عمومية الاتحاد الآسيوي

وأضاف المسحل، حديثه قائلًا: “كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكافة أعضاء الجمعية العمومية بالاتحاد الآسيوي على ثقتهم بانتخابي عضوًا في المجلس التنفيذي في الاتحادين الدولي والآسيوي “.

المسحل ضمن المرشحين لمجلس الفيفا
المرشحون على العضوية – المصدر @aawsat_spt

واختتم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم تغريدته قائلًا: “الأمر الذي يعكس المكانة الكبيرة التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية على كافة الأصعدة وتحديدًا على مستوى رياضة كرة القدم”.

وفاز ياسر المسحل بعضوية مجلس الفيفا خلال انتخابات الكونغرس الآسيوي، بعد حصوله على 35 صوتًا، كما فاز كل من؛ حمد بن خليفة 40 صوتًا، الياباني كوز تاشيما 39 صوتًا، الفلبيني ماريانو أرانيتا 34 صوتًا والماليزي داتوك حاجي 30 صوتًا.

ياسر المسحل
المسحل

 

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