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ياسر المسحل: لا أستفيد من منصبي الجديد بالفيفا والفائدة لقارة آسيا

2023-02-05 الساعة 11:58
ياسر المسحل: لا أستفيد من منصبي الجديد بالفيفا والفائدة لقارة آسيا
المواطن - فريق التحرير

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أكد ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، على أنه لا يستفيد شخصيًّا من منصبه الجديد في الاتحاد الدولي لكرة القدم، بل تعود الفائدة على قارة آسيا كونه ممثلًا عنها.

وتحدث المسحل في برنامج “أكشن مع وليد” قائلًا: “لا أستفيد شخصيًّا من منصبي الجديد في الفيفا، الموقع الذي أعمل فيه لصالح قارة آسيا لأنني ممثل عنهم، والمجلس الجديد في الفيفا الذي انضممت إليه يصنع قرار كرة القدم الدولية”.

وأضاف المسحل: “منصبي الجديد في الفيفا يقربنا من صناعة القرار الدولي وسيكون له فوائد لآسيا كما قلت”.

وكان المسحل تم انتخابه يوم الأربعاء الماضي كعضو في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم ممثلًا عن قارة آسيا للفترة من 2023 إلى 2027.

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