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لاحظ وجود سيارة على قضبان السكة الحديدية

يقظة سائق قطار تمنع وقوع كارثة في مصر

الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢١ مساءً
يقظة سائق قطار تمنع وقوع كارثة في مصر
المواطن - فريق التحرير

استطاع سائق قطار، منع حادث مروع قبل لحظات من وقوعه؛ بسبب يقظته.

تفاصيل الحادث

وقالت وزارة النقل المصرية: إن سائق قطار أسوان – القاهرة، لاحظ وجود سيارة على قضبان السكة الحديدية، بعد دخولها من مكان غير مخصص لعبور السيارات، بالقرب من مزلقان محطة معصرة ملوي.

وتمكن السائق من كبح جماح القطار وإيقافه قبل اصطدامه بالسيارة التي قطعت الطريق، ليمنع وقوع حادث كان قد يؤدي إلى كارثة محققة، وتولى إبلاغ الشرطة عن الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه سائق السيارة.

سلوكيات خاطئة

وناشدت وزارة النقل، قائدي السيارات بالابتعاد عن السلوكيات الخاطئة، والالتزام بالمنافذ المخصصة لعبور السيارات، حفاظًا على الأرواح وسلامة مسيرة القطارات، ولعدم التعرض للمساءلة القانونية.

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