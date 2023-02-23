وفاة امرأة كل دقيقتين أثناء الحمل أو بعد الولادة مباشرة لقطات مبهجة بعدسة “المواطن” لاحتفالات بوليفارد الرياض بيوم التأسيس جماهير الليث تهاجم أحد المحترفين بعد مباراة الشباب والدحيل مسيرات عسكرية مبهرة في الدرعية احتفالًا بـ يوم التأسيس تراجع أسعار الأراضي السكنية في حي قرطبة بالرياض هزة بقوة 4.8 ريختر تضرب الحدود التركية السورية شعر بها سكان لبنان العضلة الخلفية تحرم النصر من تاليسكا لـ 4 أسابيع وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي يقظة سائق قطار تمنع وقوع كارثة في مصر تشكيل مباراة الاتحاد والرائد
استطاع سائق قطار، منع حادث مروع قبل لحظات من وقوعه؛ بسبب يقظته.
وقالت وزارة النقل المصرية: إن سائق قطار أسوان – القاهرة، لاحظ وجود سيارة على قضبان السكة الحديدية، بعد دخولها من مكان غير مخصص لعبور السيارات، بالقرب من مزلقان محطة معصرة ملوي.
وتمكن السائق من كبح جماح القطار وإيقافه قبل اصطدامه بالسيارة التي قطعت الطريق، ليمنع وقوع حادث كان قد يؤدي إلى كارثة محققة، وتولى إبلاغ الشرطة عن الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه سائق السيارة.
وناشدت وزارة النقل، قائدي السيارات بالابتعاد عن السلوكيات الخاطئة، والالتزام بالمنافذ المخصصة لعبور السيارات، حفاظًا على الأرواح وسلامة مسيرة القطارات، ولعدم التعرض للمساءلة القانونية.