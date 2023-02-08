يوفنتوس يتذوق طعم الفوز بعد فقدان 8 نقاط

نجح الفريق الكروي الأول بنادي يوفنتوس في استعادة نغمة الانتصارات، وذلك بعد فوزه أمس على نادي ساليرنيتانا بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي.

وكان اليوفي عانى من الخسارة أمام غريمه نابولي بخماسية مقابل هدف يوم 13 يناير الماضي في الجولة الـ18 من الدوري، ثم تعادل أمام نادي أتالانتا بنتيجة 3-3 يوم 22 يناير في الجولة الـ19 من الدوري، بينما خسر أمام نادي مونزا يوم 29 يناير الماضي بنتيجة هدفين دون رد في الجولة العشرين.

وبعد أن فقد اليوفي 8 نقاط في آخر 3 جولات، نجح في الفوز في الجولة الـ21 ليصل إلى النقطة رقم 26 محتلًا بهم المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

خصم 15 نقطة يضع يوفنتوس بمأزق

وفي يناير الماضي، كان الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قرر معاقبة اليوفي، بخصم 15 نقطة من رصيده في الموسم الرياضي الحالي من الدوري الإيطالي لكرة القدم، بسبب قضايا تتعلق بصفقات انتقال لاعبين ومخالفات مالية.

وجاء ذلك بعد قرار من المحكمة الفيدرالية، بـ إيقاف المدير الرياضي السابق لليوفي وتوتنهام حاليًا، فابيو باراتيتشي لمدة سنتين ونصف، وإيقاف أندريا آنييلي رئيس النادي السابق، وأريفابيني المدير الرياضي لمدة سنتين، وإيقاف بافيل نيدفيد نائب رئيس النادي السابق لمدة 8 أشهر.

وكان الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، قرر معاقبة أنيلي وماوريسيو أريفابيني الرئيس التنفيذي السابق لنادي يوفنتوس بالإيقاف سنتين عن ممارسة أي نشاط رياضي، بجانب منع فيدريكو تشيروبيني المدير الرياضي الحالي لليوفي من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 16 شهرًا.