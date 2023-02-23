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بثلاثية في شباك نانت الفرنسي

يوفنتوس يصعد لثمن نهائي الدوري الأوروبي بهاتريك دي ماريا

الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٠ مساءً
يوفنتوس يصعد لثمن نهائي الدوري الأوروبي بهاتريك دي ماريا
المواطن - فريق التحرير

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صعد الفريق الكروي الأول بنادي يوفنتوس الإيطالي إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي، وذلك بعد الفوز على نادي نانت الفرنسي في إياب دور خروج المغلوب بنتيجة 3/ 0 في فرنسا.

وسطر النجم الأرجنتيني أنخل دي ماريا نفسه نجمًا للمباراة بإحرازه 3 أهداف لليوفي، حيث سجل الهدف الأول من تصويبة مميزة في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول.

دي ماريا يُبدع بهاتريك

وعاد دي ماريا ليسجل الهدف الثاني لليوفي بالدقيقة العشرين من ركلة جزاء.

وانتهى الشوط الأول بتفوق يوفنتوس بنتيجة هدفين دون رد.

يوفنتوس ضد نانت

وفي الشوط الثاني، وفي ظل تراجع أداء فريق نانت أمام جماهيره، نجح دي ماريا في إحراز الهدف الثالث من ضربة رأسية بالدقيقة الـ79.

يوفنتوس في دور الـ16

وانتهت المباراة بفوز اليوفي بثلاثية دون رد ليصعد إلى دور الـ16 في الدوري الأوروبي.

وكانت مباراة الذهاب انتهت يوم الخميس الماضي بالتعادل بنتيجة هدف لكل فريق في مدينة تورينو الإيطالية.

دي ماريا

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