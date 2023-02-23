يوفنتوس يصعد لثمن نهائي الدوري الأوروبي بهاتريك دي ماريا

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صعد الفريق الكروي الأول بنادي يوفنتوس الإيطالي إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي، وذلك بعد الفوز على نادي نانت الفرنسي في إياب دور خروج المغلوب بنتيجة 3/ 0 في فرنسا.
وسطر النجم الأرجنتيني أنخل دي ماريا نفسه نجمًا للمباراة بإحرازه 3 أهداف لليوفي، حيث سجل الهدف الأول من تصويبة مميزة في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول.
وعاد دي ماريا ليسجل الهدف الثاني لليوفي بالدقيقة العشرين من ركلة جزاء.
وانتهى الشوط الأول بتفوق يوفنتوس بنتيجة هدفين دون رد.
وفي الشوط الثاني، وفي ظل تراجع أداء فريق نانت أمام جماهيره، نجح دي ماريا في إحراز الهدف الثالث من ضربة رأسية بالدقيقة الـ79.
وانتهت المباراة بفوز اليوفي بثلاثية دون رد ليصعد إلى دور الـ16 في الدوري الأوروبي.
وكانت مباراة الذهاب انتهت يوم الخميس الماضي بالتعادل بنتيجة هدف لكل فريق في مدينة تورينو الإيطالية.