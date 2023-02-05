يوفنتوس يوجه رسالة لـ رونالدو

حرص نادي يوفنتوس الإيطالي على توجيه رسالة إلى نجمه السابق، ولاعب النصر الحالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، رغم توتر العلاقة بين الطرفين.

رسالة يوفنتوس لرونالدو

ونشر نادي يوفنتوس صورة للبرتغالي رونالدو، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وعلق عليها قائلًا: “عيد ميلاد سعيد”.

وكانت علاقة رونالدو ويوفنتوس قد توترت في الفترة الأخيرة، لعدم حصوله على رواتبه المتأخرة، حيث تؤكد تقارير اتفاقه سرًا مع النجم البرتغالي على تخفيض راتبه خلال جائحة كورونا، على أن يدفع النادي له 20 مليون يورو مستقبلًا.

وقدم كريستيانو طلبًا منذ عدة أشهر، من خلال محاميه، من أجل الاطلاع على بعض الوثائق في التحقيق مع يوفنتوس، التي تتعلق بالمدفوعات السرية للرواتب، إلا أن المدعي العام في تورينو رفض.

خصم 15 نقطة

على الجانب الآخر، أصدرت المحكمة الفيدرالية قرارًا بمعاقبة يوفنتوس بخصم 15 نقطة من رصيده في الدوري الإيطالي، بسبب قضايا تتعلق بصفقات انتقال لاعبين ومخالفات مالية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).