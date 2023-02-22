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مع تحول المنطقة للنضج والتنظيم

يوم التأسيس يربط الجيل المعاصر بالتاريخ السعودي المجيد

الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٩ مساءً
يوم التأسيس يربط الجيل المعاصر بالتاريخ السعودي المجيد
المواطن - فريق التحرير

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يعد يوم تأسيس المملكة الذي يحل اليوم الأربعاء، هو الذي يربط الجيل المعاصر بالتاريخ المجيد لاستعادة اللحظات التاريخية الحاسمة.

وحسب ما ذكره تقرير لقناة “الإخبارية”، فعادة ما يكون للتاريخ لحظاته الفارقة وأيامه التي انفسحت لتحتضن حدثًا غيّر الأحوال ليبقى محفورًا في ذاكرة الأيام، تداوله الأجيال جيلًا إثر جيل، ويعلو ذكره كلما تقادمت الحقب، وكان يوم التأسيس من أبرز هذه اللحظات الفارقة.

نضج المنطقة

وأضاف التقرير أنه في يوم التأسيس انتقلت فيها شبه الجزيرة العربية إلى مركز حضاري ذي شأن دولي عظيم، فتحولت المنطقة من مرحلة التفكك والفوضى إلى النضج والتنظيم والدولة المدنية المتحضرة.

وتم تخصيص يوم 22 فبراير من كل عام بأمر ملكي للاحتفاء بذكرى يوم تأسيس الدولة السعودية، ليؤكد أن المملكة وشعبها كانا وما زالا أمة ذات جذور راسخة وحضارة بالغة مؤثرة وحاضر يانع ومستقبل واعد بالخير.

دعائم الأمن

ويحق لشعب المملكة الفخر بهذا اليوم التاريخي الذي مضى عليه 3 قرون، وارتكزت بعده الدولة على عدة مبادئ، وأرست دعائم الأمن والاستقرار وحققت العدل وجمعت الكلمة ووحدت الصفوف.

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