٣٠٠ ألف طالب وطالبة بمنطقة المدينة المنورة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الثاني

يؤدي أكثر من 300 ألف طالب وطالبة في جميع مدارس التعليم العام بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الأحد، اختبارات الفصل الدراسي الثاني لهذا العام 1444هـ التي تستمر لمدة خمسة أيام.

1400 منشأة تعليمية

وأكملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة استعداداتها لاستقبال الطلاب والطالبات في ما يقرب ١٤٠٠ منشأة تعليمية, وتجهيز كل ما يتعلق بآلية الاختبارات، وإبلاغ التعليمات للمدارس بأهمية الاطلاع والتقيد بما جاء في دليل نظم وتعليمات الاختبارات، وتطبيق لائحة الاختبارات ، والتأكيد على ضبط الإشراف على الطلاب وانتظام وجودهم خلال الفترة ما بين الاختبارات.