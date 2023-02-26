شركة خدمات الملاحة الجوية تعلن عن وظائف شاغرة خلل في سناب شات يحول حسابك من خاص إلى عام السعودية تعزي الصين في ضحايا انهيار منجم فحم عام ثانٍ من حرب أوكرانيا في مواجهة بايدن وظائف بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث ٣٠٠ ألف طالب وطالبة بمنطقة المدينة المنورة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الثاني الرعاية الصحية المناسبة التي يجب أن تقدم للمواطن ما زالت حلماً وزارة الرياضة المصرية تشطب عضوية مرتضى منصور أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم وفاة طالبة مصرية بسبب تنمر زميلاتها بالمدرسة
يؤدي أكثر من 300 ألف طالب وطالبة في جميع مدارس التعليم العام بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الأحد، اختبارات الفصل الدراسي الثاني لهذا العام 1444هـ التي تستمر لمدة خمسة أيام.
وأكملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة استعداداتها لاستقبال الطلاب والطالبات في ما يقرب ١٤٠٠ منشأة تعليمية, وتجهيز كل ما يتعلق بآلية الاختبارات، وإبلاغ التعليمات للمدارس بأهمية الاطلاع والتقيد بما جاء في دليل نظم وتعليمات الاختبارات، وتطبيق لائحة الاختبارات ، والتأكيد على ضبط الإشراف على الطلاب وانتظام وجودهم خلال الفترة ما بين الاختبارات.