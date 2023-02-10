10 آلاف زيارة تفتيشية للزكاة والضريبة خلال يناير

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نفَّذت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أكثر من 10 آلاف زيارة تفتيشية خلال شهر يناير الماضي على الأسواق والمحال التجارية في مختلف مناطق ومدن المملكة.
وأوضحت الهيئة أن الزيارات التي نفَّذتها الفرق الرقابية والتفتيشية لديها بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، شملت عددًا من القطاعات التجارية، من أبرزها البيع بالتجزئة، وقطاع التغذية، والخدمات المهنية، مبينة أن الزيارات التفتيشية تهدف إلى تعزيز الالتزام بأحكام الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، لدى المكلفين من قطاع الأعمال، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تدخل في إطار اختصاص الهيئة، وفي سياق الجهود الرقابية التي تنفذها بواسطة فرق التفتيش الميداني.
ودعت “الهيئة” المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة يُرصَد لديها أي من المخالفات الضريبية، وذلك عبر الموقع الرسمي(zatca.gov.sa)، أو من خلال تطبيق الهيئة للهواتف الذكية (ZATCA)، حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمُبلغين عن المخالفات الضريبية بنسبة 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.