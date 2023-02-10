10 شروط لوظائف الخدمات الطبية بوزارة الداخلية للكادر النسائي

تبدأ الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية يوم غد السبت في فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف الشاغرة في الإدارة العامة للخدمات الطبية للكادر النسائي برتبة (وكيل رقيب، عريف، جندي أول)؛ لحمَلة شهادات البكالوريوس والدبلوم في عدد من التخصصات.

شروط وظائف الخدمات الطبية

وفي وقت سابق لفتت الإدارة، أن شروط الوظائف المطلوبة هي:

أن تكون المتقدمة حاصلة على المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة المقدمة عليها.

أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

أن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة سـارية الصلاحية وقت التقديم.

ألا تكون المتقدمة سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية.

ألا تكون متزوجة من غير سعودي.

أن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول.

بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

أن تكون لدى المتقدمة بطاقة تسجيل مهني وشهادة تصنيف للمؤهل الصحي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول أثناء فترة التقديم.

الحصول على درجة (البكالوريوس، الدبلوم) بنفس التخصص الصحي بتقدير لا يقل عن (جيد).

طريقة التقديم والتخصصات المطلوبة

وأوضحت الإدارة، أن التقديم سيتاح عبر موقع وزارة الداخلية للتوظيف، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 20/ 7/ 1444هـ، وحتى يوم الخميس الموافق 25/ 7/ 1444هـ.

– وكيل رقيب: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تمريض، مختبرات عامة).

– عريف: شهادة الدبلوم الصحي لمدة سنتين ونصف في تخصصات: (تمريض، مختبرات عامة).

– جندي أول: شهادة الدبلوم الصحي لمدة سنتين في تخصصات: (تمريض، مختبرات عامة، مساعد طبيب أسنان).