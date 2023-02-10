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تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم

10 مخالفين استغلوا الرواسب دون ترخيص في قبضة الأمن

الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٠ مساءً
10 مخالفين استغلوا الرواسب دون ترخيص في قبضة الأمن
المواطن - واس

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، 10 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك.

ضبط آليات

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم ضبط 8 آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها 4 مواطنين، و 4 مقيمين من الجنسية اليمنية، ومقيمان من الجنسية السودانية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وحث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
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