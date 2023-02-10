10 مخالفين استغلوا الرواسب دون ترخيص في قبضة الأمن

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، 10 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك.