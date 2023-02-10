10 مخالفين استغلوا الرواسب دون ترخيص في قبضة الأمن

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم ضبط 8 آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها 4 مواطنين، و 4 مقيمين من الجنسية اليمنية، ومقيمان من الجنسية السودانية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وحث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.