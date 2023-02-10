Icon

إحكام تدعو للاطلاع على إعلانات طلبات تملك العقارات Icon غلق 4 منشآت وضبط 24 مخالفة للأمن الغذائي في طريف Icon جامعة الأميرة نورة تختتم برنامج تدريب واعتماد المدربين الدوليين Icon 3 مدن تسجل أدنى درجة حرارة في المملكة Icon لحظة هجوم مواطن فرنسي غاضب على ماكرون Icon شركة التصنيع الوطنية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات Icon هيئة الكهرباء: حظر فصل الخدمة لعدم السداد خلال فترة الاختبارات Icon الأول من نوعه في السعودية: إطلاق ملتقى الاستثمار في قطاع إدارة النفايات غدًا Icon احتراق مركبة بسبب انفجار “كاتم” في رحلة برية Icon التعليم تطالب المدارس بإنهاء أعمال التصحيح في نظام نور بشكل يومي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أكثر من 13 مسابقة وهاكاثون خلال الفترة من 9 لـ13 مارس

10 ملايين ريال قيمة جوائز مسابقات ملتقي بيبان 23

الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٣ مساءً
10 ملايين ريال قيمة جوائز مسابقات ملتقي بيبان 23
المواطن - واس

أعلن ملتقى “بيبان 23” الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” عن إطلاق أكثر من 13 مسابقة وهاكاثون بجوائز تفوق قيمتها 10 ملايين ريال؛ بهدف تحفيز الشركات الناشئة لإبراز المشاريع الريادية، والإسهام في تطوير وبناء حلول مبتكَرة تعالج التحديات المختلفة، وذلك خلال فترة انعقاده من 9 – 13 مارس 2023، في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.

تعزيز ريادة الأعمال

ويهدف “بيبان 23” الذي يقام تحت شعار “فرص تصنع الريادة” من خلال هذه الفعاليات إلى تعزيز ريادة الأعمال التقنية، والعمل على اكتشاف القدرات الرقمية للشباب والشابات، وتنمية وتطوير أفكارهم، ونشر ثقافة الإبداع والابتكار، وكذلك السعي لترسيخ قيمة العمل الجماعي وروح الفريق؛ لجلب الأفكار الخلاقة والابتكارات التقنية الجديدة وتنظيمها والعمل على تمكينها.

وتشمل الجوائز: جائزة كأس العالم لريادة الأعمال، وجائزة الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز لريادة الأعمال ودعم الأسر المنتجة، وجائزة She is next بالتعاون مع Visa، ومسابقة KPMG السنوية، وإطلاق مسابقة Women in tech، بالإضافة إلى إعلان جائزة “ابتكر” السنوية.

رقمنة تجربة العميل

كما تتضمن المسابقات: تحدي رقمنة تجربة العميل في القطاع العقاري، وإطلاق تحدي الأمن السيبراني بالشراكة مع الشركة السعودية لتقنية المعلومات “سايت”، ومسابقة الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، وحرب الروبوتات، ومسابقة “عزومة”، والبحث عن الروبوت من خلال العالم الافتراضي في مراكز ذكاء، وميدان للبرمجة، ومسابقة quiz U للتوظيف من شركة “عقول”.

وتضم الهاكاثونات إقامة هاكاثون الروبوتات، وهاكاثون سايبرثون ذكاء، فيما تحتوي الإطلاقات على إطلاق ذكاء بلس، وإطلاق تطبيق link، وإطلاق مختبر الابتكار الرياضي مع نادي الهلال السعودي، وإطلاق اتفاقية PT way، وإطلاق مركز ابتكار البريد السعودي، وإطلاق مسابقة UN، وإطلاق أسبوع الابتكار.

ورش وتدريبات

فيما تخوض الفِرَق المشاركة من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة العديد من الورش التدريبية والمحاضرات وجلسات العصف الذهني وتمارين عملية يقدمها متحدثون مختصون في ريادة الأعمال والابتكار من خلال “بيبان 23″، مروراً بعرض المشروعات المبتكَرة المتنافسة أمام لجان التحكيم وخبراء وشركاء الأعمال، وانتهاءً باختيار المشروعات الفائزة وفق معايير محددة.

يُذكر أن ملتقى بيبان 23 الذي سينطلق في التاسع من شهر مارس ولمدة 5 أيام يستقطب أكثر من 500 رائد أعمال، ويجمع أكثر من 120 جهة ممكِّنة وداعمة؛ بهدف تعزيز التواصل وإثراء الشباب بالأفكار الريادية وسبل استثمارها، بما يحقق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030م عبر رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي إلى 35%.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأمم المتحدة تتبنى قرارًا بـ141 صوتًا يطالب روسيا بالانسحاب من أوكرانيا
العالم

الأمم المتحدة تتبنى قرارًا بـ141 صوتًا يطالب...

العالم
توقعات بتقلبات جوية حتى الجمعة وسرعة الرياح تصل إلى 70 كم/ ساعة
السعودية اليوم

توقعات بتقلبات جوية حتى الجمعة وسرعة الرياح...

السعودية اليوم
تركي آل الشيخ: ليلة صوت الأرض دليل على مكانة الفن السعودي
السعودية اليوم

تركي آل الشيخ: ليلة صوت الأرض دليل...

السعودية اليوم
تسجيل 58 إصابة كورونا و50 حالة تعافٍ
السعودية اليوم

تسجيل 58 إصابة كورونا و50 حالة تعافٍ

السعودية اليوم
أحمد القندوسي رابع صفقات الأهلي المصري في يناير
الرياضة

أحمد القندوسي رابع صفقات الأهلي المصري في...

الرياضة
المياه الوطنية توضح خطوات رفع شكوى سداد خاطئ
السعودية اليوم

المياه الوطنية توضح خطوات رفع شكوى سداد...

السعودية اليوم
أمير حائل لكفيفة طلبت مساعدته لدراسة الماجستير: على الخشم وتأمري
السعودية اليوم

أمير حائل لكفيفة طلبت مساعدته لدراسة الماجستير:...

السعودية اليوم
أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 8 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 8...

السعودية اليوم