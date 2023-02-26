Icon

وظائف شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة في 3 مدن Icon حالة واحدة ترفع فيها رسوم الأراضي البيضاء لـ 10% Icon إنجاز لـ رفقاء سالم الدوسري يزيِّن سباعية مباراة الدحيل ضد الهلال Icon أكثر من 900 ألف طالب بالرياض يبدأون اختبارات الفصل الدراسي الثاني Icon مفاجأة جديدة في قضية سعد لمجرد قد تنقذه من السجن Icon 9096 أسرة منفصلة استفادت من خدمات المودة العام الفائت Icon وصفة كباب مأخوذة من يوميات أول حاكم بالهند عام 1784 Icon عبادي الجوهر: لست ضلعًا في هرم الأغنية ولا ألحن بمقابل مادي Icon وزير الرياضة يُهنئ الهلال: أداء ومستوى مشرف Icon وظائف شاغرة بشركة بن زقر في 3 مدن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
الأزرق سيواجه أوراوا في أبريل المقبل

100 ألف ريال لكل لاعب في الهلال بعد العبور لنهائي أبطال آسيا

الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٩ مساءً
100 ألف ريال لكل لاعب في الهلال بعد العبور لنهائي أبطال آسيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الرياضة قبل قليل، عن تقديم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة مكافأة مالية للاعبي الهلال قدرها 100 ألف ريال لكل لاعب بعد بلوغ الأزرق لنهائي دوري أبطال آسيا.

تفاصيل المكافأة

وقالت الوزارة عبر حسابها في “تويتر” : ” وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يقدم مكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي الهلال عقب التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا، متمنيًا لهم كل التوفيق في مهمتهم الوطنية”.

وكان وزير الرياضة غرد قبل قليل عبر حسابه الشخصي في “تويتر” قائلًا: ” ألف مبروك لـ الهلال التأهل للنهائي، أداء ومستوى مشرف، مبروك للوطن، وفالكم اللقب يا أبطال”.

وسجل سباعية أزرق الرياض في مباراة الدحيل القطري كل من ” أوديون إيجالو 4 أهداف، موسى ماريجا هدفين، سالم الدوسري هدفًا”.

الهلال ضد أوراوا في النهائي

وسيواجه الأزرق، في الدور النهائي لـ دوري أبطال آسيا، نادي أوراوا حيث تُقام مباراة الذهاب يوم 29 أبريل المقبل في الرياض، ثم في السادس من مايو تُقام مباراة العودة في اليابان في تكرار لنسخة 2019، حيث فاز الأزرق ذهابًا وإيابًا على نادي أوراوا ليحصد اللقب الثالث له آنذاك في دوري أبطال آسيا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأمم المتحدة تتبنى قرارًا بـ141 صوتًا يطالب روسيا بالانسحاب من أوكرانيا
العالم

الأمم المتحدة تتبنى قرارًا بـ141 صوتًا يطالب...

العالم
توقعات بتقلبات جوية حتى الجمعة وسرعة الرياح تصل إلى 70 كم/ ساعة
السعودية اليوم

توقعات بتقلبات جوية حتى الجمعة وسرعة الرياح...

السعودية اليوم
تركي آل الشيخ: ليلة صوت الأرض دليل على مكانة الفن السعودي
السعودية اليوم

تركي آل الشيخ: ليلة صوت الأرض دليل...

السعودية اليوم
تسجيل 58 إصابة كورونا و50 حالة تعافٍ
السعودية اليوم

تسجيل 58 إصابة كورونا و50 حالة تعافٍ

السعودية اليوم
أحمد القندوسي رابع صفقات الأهلي المصري في يناير
الرياضة

أحمد القندوسي رابع صفقات الأهلي المصري في...

الرياضة
المياه الوطنية توضح خطوات رفع شكوى سداد خاطئ
السعودية اليوم

المياه الوطنية توضح خطوات رفع شكوى سداد...

السعودية اليوم
أمير حائل لكفيفة طلبت مساعدته لدراسة الماجستير: على الخشم وتأمري
السعودية اليوم

أمير حائل لكفيفة طلبت مساعدته لدراسة الماجستير:...

السعودية اليوم
أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 8 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 8...

السعودية اليوم