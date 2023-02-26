100 ألف ريال لكل لاعب في الهلال بعد العبور لنهائي أبطال آسيا

أعلنت وزارة الرياضة قبل قليل، عن تقديم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة مكافأة مالية للاعبي الهلال قدرها 100 ألف ريال لكل لاعب بعد بلوغ الأزرق لنهائي دوري أبطال آسيا.

سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يقدم مكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي الهلال عقب تأهل الفريق إلى نهائي دوري أبطال آسيا متمنياً لهم كل التوفيق في مهمتهم الوطنية. — وزارة الرياضة (@gsaksa) February 26, 2023

تفاصيل المكافأة

وقالت الوزارة عبر حسابها في “تويتر” : ” وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يقدم مكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي الهلال عقب التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا، متمنيًا لهم كل التوفيق في مهمتهم الوطنية”.

وكان وزير الرياضة غرد قبل قليل عبر حسابه الشخصي في “تويتر” قائلًا: ” ألف مبروك لـ الهلال التأهل للنهائي، أداء ومستوى مشرف، مبروك للوطن، وفالكم اللقب يا أبطال”.

وسجل سباعية أزرق الرياض في مباراة الدحيل القطري كل من ” أوديون إيجالو 4 أهداف، موسى ماريجا هدفين، سالم الدوسري هدفًا”.

الهلال ضد أوراوا في النهائي

وسيواجه الأزرق، في الدور النهائي لـ دوري أبطال آسيا، نادي أوراوا حيث تُقام مباراة الذهاب يوم 29 أبريل المقبل في الرياض، ثم في السادس من مايو تُقام مباراة العودة في اليابان في تكرار لنسخة 2019، حيث فاز الأزرق ذهابًا وإيابًا على نادي أوراوا ليحصد اللقب الثالث له آنذاك في دوري أبطال آسيا.