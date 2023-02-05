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بمركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي

100 طائرة مقاتلة تشارك في تمرين مناورات رماح النصر يوميًا

2023-02-05 الساعة 5:33
100 طائرة مقاتلة تشارك في تمرين مناورات رماح النصر يوميًا
المواطن - فريق التحرير

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انطلقت، اليوم الأحد، مناورات “رماح النصر 2023” بمركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي، بمشاركة 11 دولة، لرفع مستوى الكفاءة القتالية الجوية.

ومن جانبه، قال قائد مركز الحرب الجوي اللواء طيار خالد الحربي، إن هناك تخطيطًا وتنفيذًا متناغمًا للعمليات الجوية المشتركة، باستخدام أحدث الأنظمة والقدرات وسيناريوهات تحاكي التهديدات القائمة والمحتملة.

100 طائرة مقاتلة

وأوضح الحربي في حديثه لبرنامج “نشرة النهار” على “قناة الإخبارية” أن هناك أكثر من 100 طائرة مقاتلة تشارك يوميًا في فعاليات التمرين، بالإضافة لأفرع القوات المسلحة والحرس الوطني ورئاسة أمن الدولة ونحو 11 دولة.

ولفت إلى أن القيادة الرشيدة تحرص بدعم وزير الدفاع على تقديم الدعم اللامحدود لهذه العمليات المشتركة.

اكتمال القوات

كانت وزارة الدفاع، أعلنت في وقت سابق من الأسبوع الجاري، عن اكتمال وصول القوات المشاركة في تمرين “رماح النصر 2023” إلى مركز الحرب الجوي في القطاع الأوسط، استعدادًا لانطلاق مناورات التمرين.

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