100 طائرة مقاتلة تشارك في تمرين مناورات رماح النصر يوميًا

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انطلقت، اليوم الأحد، مناورات “رماح النصر 2023” بمركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي، بمشاركة 11 دولة، لرفع مستوى الكفاءة القتالية الجوية.
فيديو | اللواء طيار خالد الحربي: أكثر من 100 طائرة مقاتلة تشارك يوميا في فعاليات تمرين رماح النصر 2023#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/42KDKbMX92قد يهمّك أيضاً
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) February 5, 2023
ومن جانبه، قال قائد مركز الحرب الجوي اللواء طيار خالد الحربي، إن هناك تخطيطًا وتنفيذًا متناغمًا للعمليات الجوية المشتركة، باستخدام أحدث الأنظمة والقدرات وسيناريوهات تحاكي التهديدات القائمة والمحتملة.
وأوضح الحربي في حديثه لبرنامج “نشرة النهار” على “قناة الإخبارية” أن هناك أكثر من 100 طائرة مقاتلة تشارك يوميًا في فعاليات التمرين، بالإضافة لأفرع القوات المسلحة والحرس الوطني ورئاسة أمن الدولة ونحو 11 دولة.
ولفت إلى أن القيادة الرشيدة تحرص بدعم وزير الدفاع على تقديم الدعم اللامحدود لهذه العمليات المشتركة.
كانت وزارة الدفاع، أعلنت في وقت سابق من الأسبوع الجاري، عن اكتمال وصول القوات المشاركة في تمرين “رماح النصر 2023” إلى مركز الحرب الجوي في القطاع الأوسط، استعدادًا لانطلاق مناورات التمرين.