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بسبب انتهاك القواعد المالية

100 مخالفة تُهدد مانشستر سيتي بخصم النقاط!

2023-02-06 الساعة 4:26
100 مخالفة تُهدد مانشستر سيتي بخصم النقاط!
المواطن - فريق التحرير

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يواجه نادي مانشستر سيتي اتهامات أمام رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، بشأن ارتكابه العديد من المخالفات المالية، الأمر الذي يهدده بخصم نقاط من رصيده.

مانشستر سيتي مهدد بخصم النقاط

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم الاثنين: “رابطة البريميرليج اتهمت مانشستر سيتي بانتهاك القواعد المالية، أكثر من 100 مرة خلال 9 مواسم”.

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مانشستر سيتي
لاعبو السيتي – المصدر @ManCity

وأضافت: “هذا الأمر تم اكتشافه، بعد تحقيق استمر 4 سنوات بخصوص الرعاة والعقود، حيث إن التهم تتعلق بانتهاكات، اُرتكبت خلال الفترة من سبتمبر 2009، وحتى نهاية منافسات الموسم الرياضي 2017/ 2018”.

وتابعت “ديلي ميل” تقريرها: “مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا، قد يواجه خصمًا من نقاطه هذا الموسم في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وهو ما سيمثل ضربة قوية لآماله في الاحتفاظ باللقب”.

غوارديولا
غوارديولا – المصدر @ManCity

الفريق في الدوري الإنجليزي

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي قد نجح في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 3 مرات خلال فترة الاتهام، كما فاز بلقب كأس الرابطة المحترفة 3 مرات أيضًا، بجانب تتويجه بكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة.

ويحتل السيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 45 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال المتصدر، الذي خاض مواجهة أقل.

مانشستر سيتي
لاعبو مان سيتي – المصدر @ManCity

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