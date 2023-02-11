11 ألف قتيل حصيلة جديدة مفزعة لزلزال تركيا المدمر

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ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال في تركيا وسوريا، اليوم الأربعاء، إلى أكثر من 11 ألفًا حسبما أظهرت أرقام رسمية، فيما لا يزال عناصر الإنقاذ يحاولون العثور على ناجين عالقين تحت الأنقاض.
أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، صباح اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الضحايا في تركيا إلى 8574 قتيلًا جراء الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد الاثنين، وذلك في بيان ذكرت فيه أحدث إحصائية لعدد الضحايا حتى الساعة 09:45 بالتوقيت المحلي.
وذكر البيان ارتفاع الإصابات إلى 40,910 مصابين، مشيرًا إلى حدوث 648 هزة ارتدادية أقواها بلغت 7.6 درجات في مركز قضاء ألبيستان بولاية كهرمان مرعش، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية.
وأعلن مسؤولون وعاملون طبيون، والمرصد السوري لحقوق الإنسان، أن عدد القتلى في سوريا جراء الزلزال ذاته ارتفع إلى 2.750 في سوريا، ما يرفع حصيلة القتلى الإجمالية إلى 9.655.
وكان نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، أعلن في وقت سابق أن عدد المباني التي انهارت بشكل كامل في الزلزال، وصل إلى 5.775 بناء، وأشار إلى أنه تم إنقاذ حوالي 8 آلاف شخص من تحت الأنقاض.