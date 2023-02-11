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تحمل مواد غذائية وإيوائية من مركز الملك سلمان

11 شاحنة إغاثية سعودية تعبر منفذ غصن الزيتون السوري

السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٦ مساءً
11 شاحنة إغاثية سعودية تعبر منفذ غصن الزيتون السوري
المواطن - فريق التحرير

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عبرت 11 شاحنة إغاثية، منفذ غصن الزيتون، اليوم السبت، مُحملة بمواد غذائية وإيوائية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة لتوزيعها في المناطق السورية المتضررة من الزلزال.

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مساعدات إغاثية

وتحمل الشاحنات على متنها 104 أطنان من المواد الغذائية والإيوائية؛ لتوزيعها على ضحايا الزلزال في سوريا. وسيشمل التوزيع عددًا من المناطق المتضررة من الزلزال في شمال سوريا؛ منها جندريرس، وبلبل، وراجو، وأطمة، وسرمدا، وكفر تخاريم، ودار عزة، والأتارب.

ويأتي ذلك امتدادًا للجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا؛ إنفاذاً لتوجيهات خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيسِ مجلس الوزراء -حفظهما الله-.

أولى المساعدات

وانطلقت أولى قوافل المساعدات السعودية إلى الشمال السوري، صباح اليوم السبت، لتقديم الدعم والمساعدة اللازمة للأشقاء المتضررين بعد الزلزال المدمر.

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