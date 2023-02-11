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بالتخصصات الإدارية والهندية للعمل في الرياض

11 وظيفة بـ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

2023-02-08 الساعة 1:17
11 وظيفة بـ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (مركز حكومي) توفر 11 وظيفة إدارية وهندسية بالرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- أخصائي حماية بيئي.
2- أخصائي حماية بيئة أول.
3- كبير أخصائي حماية بيئة.
4- مدير إدارة حماية البيئة.
5- مدير إدارة مراقبة المخزون.
6- مدير إدارة التشغيل والصيانة.
7- مدير إدارة الأمن والسلامة.
8- مدير إدارة التخطيط المالي.
9- مدير إدارة الميزانية.
10- محاسب مدفوعات.
11- محاسب عام.

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التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال.
– الإدارة العامة.
– المحاسبة.
– المالية.
– الهندسة البيئية.
– العلوم البيئية.
– الهندسة البيئية.
– الهندسة الكيميائية.
– هندسة التشغيل والصيانة.
– الهندسة الكهربائية.
– الهندسة الميكانيكية.
– الهندسة الصناعية.
– أو ما يعادلها.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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