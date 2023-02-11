11 وظيفة بـ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

الخطيب: بمثل الطفل الأنصاري مستقبل السياحة السعودية بخير الشثري: إغاثة متضرري زلزال سوريا وتركيا من أعمال الشريعة أول طوابع تحمل صورة الملك تشارلز سماحة المفتي يدعو للمشاركة بحملة إغاثة الشعبين السوري والتركي الربيعة: تدشين جسر جوي لإغاثة متضرري زلزال سوريا وتركيا 11 ألف قتيل حصيلة جديدة مفزعة لزلزال تركيا المدمر سالم الدوسري لا يتوقف عن كتابة التاريخ صعود عصر الروبوتات السعودية والذكاء الاصطناعي برعاية ليب 23 الطائي يُخصص دخل مباراة الاتفاق لصالح ضحايا الزلزال انطلاق الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال بسوريا وتركيا عبر منصة ساهم
أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (مركز حكومي) توفر 11 وظيفة إدارية وهندسية بالرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
1- أخصائي حماية بيئي.
2- أخصائي حماية بيئة أول.
3- كبير أخصائي حماية بيئة.
4- مدير إدارة حماية البيئة.
5- مدير إدارة مراقبة المخزون.
6- مدير إدارة التشغيل والصيانة.
7- مدير إدارة الأمن والسلامة.
8- مدير إدارة التخطيط المالي.
9- مدير إدارة الميزانية.
10- محاسب مدفوعات.
11- محاسب عام.
– إدارة الأعمال.
– الإدارة العامة.
– المحاسبة.
– المالية.
– الهندسة البيئية.
– العلوم البيئية.
– الهندسة البيئية.
– الهندسة الكيميائية.
– هندسة التشغيل والصيانة.
– الهندسة الكهربائية.
– الهندسة الميكانيكية.
– الهندسة الصناعية.
– أو ما يعادلها.
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا