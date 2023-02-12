12 طريقة لتقليل مصروفاتك

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قدم المختص في إدارة المشاريع عبدالعزيز الرحيلي، عدة نصائح وطرق لتقليل المصروفات.
ونشر الرحيلي عبر حسابه بـ سناب شات إنفوجراف يوضح 12 طريقة لتقليل المصروفات وهي:
ـ لا تذهب للسوق بميزانية مفتوحة.
ـ ابحث عن بدائل أوفر لكل منتج.
ـ خصص بطاقة صرف للمشتريات.
ـ البعد عن الشراء العاطفي.
ـ لا تتسوق وأنت جائع.
ـ روض نفسك على الادخار.
ـ قم بإلغاء متابعتك للتطبيقات والحسابات التي تدفعك للشراء.
ـ ضع ميزانية صرف لكل بند مصاريف لديك.
ـ ضع قائمة بالأصناف التي ترغب بشرائها قبل الذهاب للتسوق.
ـ تفاهم مع الأسرة حول الاحتياجات وموعد شرائها.
ـ لا تجالس المبذرين والمتباهين بما يملكون.
ـ احتفظ ببواقي الطعام القابلة للاستخدام مستقبلًا.