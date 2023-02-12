12 طريقة لتقليل مصروفاتك

قدم المختص في إدارة المشاريع عبدالعزيز الرحيلي، عدة نصائح وطرق لتقليل المصروفات.

ونشر الرحيلي عبر حسابه بـ سناب شات إنفوجراف يوضح 12 طريقة لتقليل المصروفات وهي:

طرق لتقليل المصروفات

ـ لا تذهب للسوق بميزانية مفتوحة.

ـ ابحث عن بدائل أوفر لكل منتج.

ـ خصص بطاقة صرف للمشتريات.

ـ البعد عن الشراء العاطفي.

ـ لا تتسوق وأنت جائع.

ـ روض نفسك على الادخار.

ـ قم بإلغاء متابعتك للتطبيقات والحسابات التي تدفعك للشراء.

ـ ضع ميزانية صرف لكل بند مصاريف لديك.

ـ ضع قائمة بالأصناف التي ترغب بشرائها قبل الذهاب للتسوق.

ـ تفاهم مع الأسرة حول الاحتياجات وموعد شرائها.

ـ لا تجالس المبذرين والمتباهين بما يملكون.

ـ احتفظ ببواقي الطعام القابلة للاستخدام مستقبلًا.