12 متحدثًا يشاركون في ملتقى التزام الأول بحفر الباطن

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أطلقت صحة حفر الباطن ملتقى التزام الأول في مقر مديرية الشؤون الصحية، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، وتشمل فعاليات الملتقى ورشًا تدريبية، بحضور عدد كبير من المختصين والممارسين الصحيين في المنشآت الصحية، بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص بمحافظة حفر الباطن.
وتتضمن فعاليات الملتقى انعقاد 6 ورش تدريبية بمشاركة 12 متحدثًا بحضور عدد كبير من المختصين والممارسين الصحيين في المنشآت الصحية بمحافظة حفر الباطن.
وأوضح مدير الشؤون الصحية، ناصر بن راشد الصافي، أن الملتقى جاء بهدف نشر الوعي بأدوار وسياسات الالتزام وتثقيف المنشآت الصحية بمعايير وإجراءات الزيارات لتحقيق التكامل في المنشآت الصحية بالمحافظة.