12 وظيفة شاغرة بفروع BAE SYSTEMS

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أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية وتعليمية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الظهران، والدمام، والطائف، والرياض.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدرب فني ميكانيكي (الظهران).
– فني ميكانيكي/ فريق الدعم (الظهران).
– المسؤول الفني (الظهران).
– مدرب فني إلكترونيات الطيران (الظهران).
– مدرب مهارات/ ميكانيكي (الدمام).
– مساعد/ تنسيق العمليات الفنية (الظهران).
– مشرف متجر الإطارات والعجلات/ التايفون (الطائف).
– مشرف فني طوافات النجاة/ التايفون (الطائف).
– رئيس فريق خطط الأسطول/ التايفون (الطائف).
– مدرب لغة إنجليزية (الرياض).
– مدير محتوى الاتصالات (الرياض).
– أخصائي قانوني (الرياض).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 فبراير 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 7 مارس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)