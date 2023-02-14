14 مليون زائر لمناطق وفعاليات تقويم الرياض

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، وصول عدد زوار مناطق وفعاليات “تقويم الرياض”، إلى 14 مليون زائر.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” فيديو عن أبرز الفعاليات التي أقيمت والمستمرة حتى الآن.

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن إطلاق تقويم الرياض الذي سيتضمن فعاليات متنوعة في العاصمة الرياض على مدار العام.

فعاليات تقويم الرياض

وبعد انتهاء موسم الرياض 2022 بفعالياته المتنوعة ومناطقه الترفيهية التي عاش فيها الزوار تجارب ممتعة، تستمر إلى نهاية شعبان فعاليات تقويم الرياض، ومنها مناطق ذا جروفز وبوليفارد وورلد، وبوليفارد رياض سيتي، وغيرها من المناطق التي سيعلن عنها في مناطق مختلفة بالعاصمة، متضمنة نوع الفعالية وآلية الحجز وتاريخ ووقت الدخول إليها.