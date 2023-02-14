14 وظيفة شاغرة بشركة الحاج حسين رضا

أعلنت شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة للسيارات والشاحنات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (14) وظيفة فنية شاغرة للسعوديين، على مسمى “مستشار الخدمة”؛ وذلك للعمل بفروع معرض الشركة في عدد من مدن المملكة.

شروط وظائف شركة الحاج حسين رضا

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس أو الدبلوم العالي في تخصص ذي الصلة، ويفضل وجود خبرات سابقة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 فبراير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 إبريل 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)