14 وظيفة شاغرة بشركة الحاج حسين رضا ميتا تتيح توثيق الفيسبوك وانستجرام بمقابل شهري 50 % خصم على رسوم عبور جسر الملك فهد للطلاب موسكو تتهم أوكرانيا والأوروبيين بالتحضير لاستفزاز خطير تشكيلة الشباب لمواجهة ناساف الأوزبكي استمتع بالشعاب المرجانية والحياة البحرية في لوست وورلد تفاصيل إصابة نيمار في مباراة باريس سان جيرمان وليل ضبط 328 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق متحدث الصحة: خدمة وصفتي مستمرة في 1417 مركزًا صحيًا وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى المراعي
أعلنت شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة للسيارات والشاحنات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (14) وظيفة فنية شاغرة للسعوديين، على مسمى “مستشار الخدمة”؛ وذلك للعمل بفروع معرض الشركة في عدد من مدن المملكة.
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس أو الدبلوم العالي في تخصص ذي الصلة، ويفضل وجود خبرات سابقة.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 فبراير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 إبريل 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)