140 وظيفة شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر أكثر من 140 وظيفة لحملة (الشهادة الابتدائية، الكفاءة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) في (الرياض، جدة، المدينة المنورة)، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المؤهلات المطلوبة:

– الشهادة الابتدائية.

– الشهادة المتوسطة (الكفاءة).

– الثانوية العامة.

– الدبلوم.

– البكالوريوس فأعلى.

– للتقديم اكتب مسمى الوظيفة باللغة الإنجليزية في خانة (Keywords) ثم الضغط على زر البحث (Search):

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