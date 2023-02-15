Icon

لقطة توثق إسقاط القوات الأمريكية لمسيرة إيرانية Icon ترامب يتصدر ترشيحات الجمهوريين للرئاسة باستطلاع للرأي Icon وظائف بـ الهيئة الملكية عبر برنامج التأهيل والإحلال بعدة مدن Icon زيلينسكي: نخوض معركة على كل متر بالأراضي الأوكرانية Icon المملكة لا تمضي إلا في طرق الخير والنماء عبر تاريخها المديد Icon جهود مركز الملك سلمان الإنسانية والإغاثية تمنحنا الثقة والتفاؤل Icon ماسك بقمة دبي: تعيين مدير تنفيذي لتويتر نهاية العام Icon 140 وظيفة شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي Icon سعود كاتب: لماذا تختار القنوات جميع المذيعات بمواصفات شكلية واحدة؟ Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
وظائف
للعمل في ثلاث مدن

140 وظيفة شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٩ صباحاً
140 وظيفة شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر أكثر من 140 وظيفة لحملة (الشهادة الابتدائية، الكفاءة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) في (الرياض، جدة، المدينة المنورة)، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المؤهلات المطلوبة:

– الشهادة الابتدائية.
– الشهادة المتوسطة (الكفاءة).
– الثانوية العامة.
– الدبلوم.
– البكالوريوس فأعلى.

قد يهمّك أيضاً
Img

جانب من تتويج الهلال بالميدالية الفضية في كأس العالم للأندية

Img

كولر يحلم بالفوز الأول أمام ريال مدريد

الوظيفة (اضغط على الوظيفة للتفاصيل) الفرع صالح لغاية
محاسب الرياض 15/02/2023
مساعد إداري أول الرياض 28/02/2023
منسق إداري ثاني الرياض 26/02/2023
ممثل ثاني خدمات المرضى المراجعين جدة 21/02/2023
ممثل ثاني خدمات المرضى المراجعين الرياض 16/02/2023
مهندس معماري أول جدة 16/02/2023
استشاري مساعد التخدير الرياض 17/04/2023
استشاري مساعد، الرعاية المركزة الرياض 15/03/2023
استشاري مساعد، الأمراض الجلدية الرياض 11/03/2023
استشاري مساعد، طب الأورام الرياض 12/04/2023
استشاري مساعد، طب الأورام الرياض 27/02/2023
مساعد رئيس تمريض الرياض 21/02/2023
مساعد رئيس تمريض الرياض 21/02/2023
مساعد محقق الرياض 23/02/2023
عالم أبحاث مشارك الرياض 08/03/2023
اخصائي تقنية قلب واوعيه دمويه الرياض 21/02/2023
اخصائي تقنية قلب واوعيه دمويه المدينة المنورة 21/02/2023
محلل التطوير الوظيفي والتخطيط الناجح الرياض 23/02/2023
نجار ثاني الرياض 15/03/2023
مركب سجاد أول الرياض 22/04/2023
رئيس قسم التخدير المدينة المنورة 16/02/2023
رئيس قسم النساء والولادة المدينة المنورة 16/02/2023
رئيس قسم الجراحة المدينة المنورة 16/02/2023
كاتب الرياض 21/02/2023
صيدلاني سريري الرياض 16/02/2023
منسق أبحاث سريرية الرياض 16/02/2023
مجهز اطعمة بارده الرياض 14/05/2023
استشاري طب طوارىء جدة 28/02/2023
استشاري تخدير المدينة المنورة 27/02/2023
استشاري تخدير الرياض 19/04/2023
استشاري قلب الرياض 29/04/2023
استشاري طب أسنان المدينة المنورة 23/02/2023
استشاري أمراض معدية المدينة المنورة 16/02/2023
استشاري عناية مركزة الرياض 08/05/2023
استشاري أشعة أعصاب المدينة المنورة 22/02/2023
استشاري طب نووي المدينة المنورة 21/03/2023
استشاري عيون المدينة المنورة 23/02/2023
استشاري مسالك بولية الرياض 21/02/2023
طباخ ثاني الرياض 24/04/2023
طباخ ثاني الرياض 15/03/2023
مُمثل ثاني إدارة علاقات العملاء الرياض 16/02/2023
كهربائي ثاني الرياض 15/03/2023
مساعد تنفيذي الرياض 28/02/2023
مساعد خدمات الطعام الرياض 15/05/2023
رئيس تمريض المدينة المنورة 05/04/2023
مدير المختبر المدينة المنورة 01/03/2023
سكرتير أول الرياض 23/02/2023
ميكانيكي تدفئه تبريد وتكيف أول الرياض 01/05/2023
مهندس صناعي الرياض 28/02/2023
مشطب داخلي أول الرياض 22/04/2023
محقق الرياض 23/02/2023
مساعد صيانة الرياض 14/05/2023
مديرمختبر القسطرةالقلبية الرياض 19/02/2023
مدير المراجع المالي الرياض 16/02/2023
مدير مراجع الرعاية الصحية الرياض 16/02/2023
مدير مراجع تكنولوجيا المعلومات الرياض 20/02/2023
مدير مراجع العمليات الرياض 20/02/2023
فني غاز طبي الرياض 22/02/2023
مساعد الرعاية الدوائية الرياض 27/02/2023
تقني وظائف الاعصاب الرياض 21/02/2023
منسق توظيف التمريض المدينة المنورة 28/02/2023
مساعد رعاية مرضى جدة 16/02/2023
فني رعاية المرضى الرياض 23/02/2023
اخصائي ادارة الاداء الرياض 16/02/2023
أخصائي تروية قلبية الرياض 14/03/2023
مخطط صيدلاني أول الرياض 20/02/2023
صيدلاني ثاني الرياض 21/02/2023
سباك الرياض 01/05/2023
مساعد سباك الرياض 15/03/2023
سباك ثاني الرياض 01/05/2023
زميل دراسات عليا جدة 23/02/2023
عالم أبحاث رئيسي الرياض 08/05/2023
محلل جودة نوعية جدة 21/02/2023
منسق الجودة لخدمات الطعام الرياض 27/02/2023
أخصائي العلاج بالأشعة الرياض 05/04/2023
أخصائي علاج تنفسي الرياض 28/02/2023
كبير الخبازين الرياض 14/05/2023
كبير الخبازين الرياض 14/05/2023
كبير محللين, المعلومات الصحيه الرياض 23/02/2023
كبيرالصيادلة المدينة المنورة 26/02/2023
كبيرالصيادلة الرياض 20/02/2023
كبير علماء الابحاث الرياض 07/05/2023
طبيب متخصص الرياض 21/02/2023
ممرض أول الرياض 13/05/2023
مشرف نظافة الرياض 16/02/2023
مشرف مراقبة المخزون جدة 26/02/2023
مخطط الإمدادات ثاني الرياض 20/02/2023
منجد ثاني الرياض 07/05/2023
مقدم طعام الرياض 15/03/2023
كاتب جناح جدة 23/02/2023
– للتقديم اكتب مسمى الوظيفة باللغة الإنجليزية في خانة (Keywords) ثم الضغط على زر البحث (Search):
اضغط_هنا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لائحة الوظائف التعليمية: إبعاد أي معلم يتبني...
السعودية اليوم

لائحة الوظائف التعليمية: إبعاد أي معلم يتبني...

السعودية اليوم
كيف تُسخر تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة ضيوف...
السعودية اليوم

كيف تُسخر تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة ضيوف...

السعودية اليوم
توزيع الغذاء ونشر مولدات كهربائية في المناطق...
العالم

توزيع الغذاء ونشر مولدات كهربائية في المناطق...

العالم
النصر يسترد صدارة دوري روشن في الظهور...
الرياضة

النصر يسترد صدارة دوري روشن في الظهور...

الرياضة
قائمة الهلال والنصر لمواجهة ‎باريس سان جيرمان...
الرياضة

قائمة الهلال والنصر لمواجهة ‎باريس سان جيرمان...

الرياضة
فلامينغو ثالث العالم برباعية في الأهلي
الرياضة

فلامينغو ثالث العالم برباعية في الأهلي

الرياضة
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على 37...
العالم

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على 37...

العالم
37 ناديًا يشاركون في كأس الملك سلمان...
الرياضة

37 ناديًا يشاركون في كأس الملك سلمان...

الرياضة