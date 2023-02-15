140 وظيفة شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر أكثر من 140 وظيفة لحملة (الشهادة الابتدائية، الكفاءة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) في (الرياض، جدة، المدينة المنورة)، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.
– الشهادة الابتدائية.
– الشهادة المتوسطة (الكفاءة).
– الثانوية العامة.
– الدبلوم.
– البكالوريوس فأعلى.
|الوظيفة (اضغط على الوظيفة للتفاصيل)
|الفرع
|صالح لغاية
|محاسب
|الرياض
|15/02/2023
|مساعد إداري أول
|الرياض
|28/02/2023
|منسق إداري ثاني
|الرياض
|26/02/2023
|ممثل ثاني خدمات المرضى المراجعين
|جدة
|21/02/2023
|ممثل ثاني خدمات المرضى المراجعين
|الرياض
|16/02/2023
|مهندس معماري أول
|جدة
|16/02/2023
|استشاري مساعد التخدير
|الرياض
|17/04/2023
|استشاري مساعد، الرعاية المركزة
|الرياض
|15/03/2023
|استشاري مساعد، الأمراض الجلدية
|الرياض
|11/03/2023
|استشاري مساعد، طب الأورام
|الرياض
|12/04/2023
|استشاري مساعد، طب الأورام
|الرياض
|27/02/2023
|مساعد رئيس تمريض
|الرياض
|21/02/2023
|مساعد رئيس تمريض
|الرياض
|21/02/2023
|مساعد محقق
|الرياض
|23/02/2023
|عالم أبحاث مشارك
|الرياض
|08/03/2023
|اخصائي تقنية قلب واوعيه دمويه
|الرياض
|21/02/2023
|اخصائي تقنية قلب واوعيه دمويه
|المدينة المنورة
|21/02/2023
|محلل التطوير الوظيفي والتخطيط الناجح
|الرياض
|23/02/2023
|نجار ثاني
|الرياض
|15/03/2023
|مركب سجاد أول
|الرياض
|22/04/2023
|رئيس قسم التخدير
|المدينة المنورة
|16/02/2023
|رئيس قسم النساء والولادة
|المدينة المنورة
|16/02/2023
|رئيس قسم الجراحة
|المدينة المنورة
|16/02/2023
|كاتب
|الرياض
|21/02/2023
|صيدلاني سريري
|الرياض
|16/02/2023
|منسق أبحاث سريرية
|الرياض
|16/02/2023
|مجهز اطعمة بارده
|الرياض
|14/05/2023
|استشاري طب طوارىء
|جدة
|28/02/2023
|استشاري تخدير
|المدينة المنورة
|27/02/2023
|استشاري تخدير
|الرياض
|19/04/2023
|استشاري قلب
|الرياض
|29/04/2023
|استشاري طب أسنان
|المدينة المنورة
|23/02/2023
|استشاري أمراض معدية
|المدينة المنورة
|16/02/2023
|استشاري عناية مركزة
|الرياض
|08/05/2023
|استشاري أشعة أعصاب
|المدينة المنورة
|22/02/2023
|استشاري طب نووي
|المدينة المنورة
|21/03/2023
|استشاري عيون
|المدينة المنورة
|23/02/2023
|استشاري مسالك بولية
|الرياض
|21/02/2023
|طباخ ثاني
|الرياض
|24/04/2023
|طباخ ثاني
|الرياض
|15/03/2023
|مُمثل ثاني إدارة علاقات العملاء
|الرياض
|16/02/2023
|كهربائي ثاني
|الرياض
|15/03/2023
|مساعد تنفيذي
|الرياض
|28/02/2023
|مساعد خدمات الطعام
|الرياض
|15/05/2023
|رئيس تمريض
|المدينة المنورة
|05/04/2023
|مدير المختبر
|المدينة المنورة
|01/03/2023
|سكرتير أول
|الرياض
|23/02/2023
|ميكانيكي تدفئه تبريد وتكيف أول
|الرياض
|01/05/2023
|مهندس صناعي
|الرياض
|28/02/2023
|مشطب داخلي أول
|الرياض
|22/04/2023
|محقق
|الرياض
|23/02/2023
|مساعد صيانة
|الرياض
|14/05/2023
|مديرمختبر القسطرةالقلبية
|الرياض
|19/02/2023
|مدير المراجع المالي
|الرياض
|16/02/2023
|مدير مراجع الرعاية الصحية
|الرياض
|16/02/2023
|مدير مراجع تكنولوجيا المعلومات
|الرياض
|20/02/2023
|مدير مراجع العمليات
|الرياض
|20/02/2023
|فني غاز طبي
|الرياض
|22/02/2023
|مساعد الرعاية الدوائية
|الرياض
|27/02/2023
|تقني وظائف الاعصاب
|الرياض
|21/02/2023
|منسق توظيف التمريض
|المدينة المنورة
|28/02/2023
|مساعد رعاية مرضى
|جدة
|16/02/2023
|فني رعاية المرضى
|الرياض
|23/02/2023
|اخصائي ادارة الاداء
|الرياض
|16/02/2023
|أخصائي تروية قلبية
|الرياض
|14/03/2023
|مخطط صيدلاني أول
|الرياض
|20/02/2023
|صيدلاني ثاني
|الرياض
|21/02/2023
|سباك
|الرياض
|01/05/2023
|مساعد سباك
|الرياض
|15/03/2023
|سباك ثاني
|الرياض
|01/05/2023
|زميل دراسات عليا
|جدة
|23/02/2023
|عالم أبحاث رئيسي
|الرياض
|08/05/2023
|محلل جودة نوعية
|جدة
|21/02/2023
|منسق الجودة لخدمات الطعام
|الرياض
|27/02/2023
|أخصائي العلاج بالأشعة
|الرياض
|05/04/2023
|أخصائي علاج تنفسي
|الرياض
|28/02/2023
|كبير الخبازين
|الرياض
|14/05/2023
|كبير الخبازين
|الرياض
|14/05/2023
|كبير محللين, المعلومات الصحيه
|الرياض
|23/02/2023
|كبيرالصيادلة
|المدينة المنورة
|26/02/2023
|كبيرالصيادلة
|الرياض
|20/02/2023
|كبير علماء الابحاث
|الرياض
|07/05/2023
|طبيب متخصص
|الرياض
|21/02/2023
|ممرض أول
|الرياض
|13/05/2023
|مشرف نظافة
|الرياض
|16/02/2023
|مشرف مراقبة المخزون
|جدة
|26/02/2023
|مخطط الإمدادات ثاني
|الرياض
|20/02/2023
|منجد ثاني
|الرياض
|07/05/2023
|مقدم طعام
|الرياض
|15/03/2023
|كاتب جناح
|جدة
|23/02/2023