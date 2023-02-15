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15 مليون زائر في تقويم الرياض والفرحة مستمرة

الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٠ مساءً
15 مليون زائر في تقويم الرياض والفرحة مستمرة
المواطن - فريق التحرير

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وصل عدد زوار تقويم الرياض إلى 15 مليون زائر حتى الآن، حسبما أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ.

وقال رئيس هيئة الترفيه عبر حسابه بموقع تويتر: ١٥ مليون زائر عاشوا الفرحة والأيام المميزة مع تقويم الرياض وللحين مستمرين.

عروض استثنائية

وحثت الهيئة العامة للترفيه الزائرين، عبر حسابها بموقع تويتر، الزائرين على الاستمتاع بالفعاليات والاحتفالات والعروض الاستثنائية.

واستعرضت هيئة الترفيه، العروض والفعاليات المتنوعة في تقويم الرياض وسط سعادة الزائرين بالأجواء الاحتفالية.

 

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