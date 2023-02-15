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15 مليون زائر لفعاليات تقويم الرياض

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٢ مساءً
15 مليون زائر لفعاليات تقويم الرياض
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، اليوم الاثنين، وصول عدد زوار فعاليات تقويم الرياض إلى 15 مليون زائر في مختلف المناطق التي تقدم مزيجًا من الخيارات الترفيهية المتنوعة التي يقصدها الزوار من مختلف القارات، عبر فعاليات وعروض عالمية مميزة.

وتشهد فعاليات تقويم الرياض حضورًا استثنائيًّا يستنفد جميع التذاكر المخصصة للحضور، كما حصل في احتفالات يوم التأسيس التي أقيمت مؤخرًا في منطقة بوليفارد رياض سيتي، وعدد من الفعاليات المتواصلة في مختلف المناطق الترفيهية المميزة بالعاصمة الرياض.

معارض وأحداث متميزة

وتتميز فعاليات تقويم الرياض بمجموعة من الأحداث والمهرجانات والمعارض التي تتيح للزوار الاستمتاع بثقافات وعادات عدة دول من مختلف قارات العالم، فضلًا عن مجموعة من التجارب الجديدة، كتجربة ركوب الغواصات، والتنقل بالتلفريك.

ويجد الزوار بالمناطق الترفيهية بالرياض خيارات ترفيهية مميزة، كما تتيح تلك المناطق أيضًا فرصًا اقتصادية ضخمة، تتمثل في تمكين الشركات المحلية ودعمها من خلال فرص الاستثمار، إضافة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تعزز قوة قطاع الترفيه في المملكة، فضلًا عن توفير الوظائف في شتى المجالات.

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