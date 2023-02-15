15 مليون زائر لفعاليات تقويم الرياض امرأة تعتدي بوحشية على سائق أوبر في لوس أنجلوس رقم مميز لـ الهلال بالأدوار الإقصائية في آسيا أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس هيئة السوق المالية الحج: إجراءات ميسرة وفورية لمواطني ماليزيا نصف مواطني بريطانيا يرغبون في الهجرة منها بصمة الوجه الرقمية بدلًا من وثائق السفر في مطار الملك خالد الدولي مايك تايسون يؤدي رقصة السامري في الدرعية صدور أهلية الضمان الاجتماعي المطور الدفعة 15 طريقة الوصول إلى قائمة رافضي طلبات الصداقة على فيسبوك
أعلن المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، اليوم الاثنين، وصول عدد زوار فعاليات تقويم الرياض إلى 15 مليون زائر في مختلف المناطق التي تقدم مزيجًا من الخيارات الترفيهية المتنوعة التي يقصدها الزوار من مختلف القارات، عبر فعاليات وعروض عالمية مميزة.
وتشهد فعاليات تقويم الرياض حضورًا استثنائيًّا يستنفد جميع التذاكر المخصصة للحضور، كما حصل في احتفالات يوم التأسيس التي أقيمت مؤخرًا في منطقة بوليفارد رياض سيتي، وعدد من الفعاليات المتواصلة في مختلف المناطق الترفيهية المميزة بالعاصمة الرياض.
وتتميز فعاليات تقويم الرياض بمجموعة من الأحداث والمهرجانات والمعارض التي تتيح للزوار الاستمتاع بثقافات وعادات عدة دول من مختلف قارات العالم، فضلًا عن مجموعة من التجارب الجديدة، كتجربة ركوب الغواصات، والتنقل بالتلفريك.
ويجد الزوار بالمناطق الترفيهية بالرياض خيارات ترفيهية مميزة، كما تتيح تلك المناطق أيضًا فرصًا اقتصادية ضخمة، تتمثل في تمكين الشركات المحلية ودعمها من خلال فرص الاستثمار، إضافة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تعزز قوة قطاع الترفيه في المملكة، فضلًا عن توفير الوظائف في شتى المجالات.