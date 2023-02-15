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15 وظيفة شاغرة لدى أرامكو الطبي

الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٨ مساءً
15 وظيفة شاغرة لدى أرامكو الطبي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في كل من الظهران، والأحساء.

تفاصيل وظائف أرامكو الطبي

وأبرز مركز أرامكو الطبي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– استشاري فيزيائي طبي.

– ممرض أول/ رعاية الأطفال.

– ممرض أول/ رعاية الطوارئ.

– ممرض أول/ رعاية الأم والطفل.

– فني مساعد طب الأسنان.

– ممرض أول/ العمل والتسليم.

– ممرض أول/ الرعاية الصحية المنزلية.

– مدرب تمريض.

– ممرض أول/ الرعاية الطبية الجراحية.

– ممرض أول/ غسيل الكلى.

– منسق مشروع.

– ممرض أول/ غرفة العمليات.

– ممرض أول/ حديثي الولادة.

– ممرض أول/ رعاية مرضى السرطان.

– أخصائي تحسين جودة الرعاية الصحية.

التقديم على الوظائف

وأوضح مركز أرامكو الطبي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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