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مع دعم عيني وإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية

150 ألف ريال دعم فوري غير مسترد لمستفيدي برنامج الدعم السكني المحدث

الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٤ مساءً
150 ألف ريال دعم فوري غير مسترد لمستفيدي برنامج الدعم السكني المحدث
المواطن - واس

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أعلن برنامج “سكني” عن إطلاق برنامج الدعم السكني المحدث والذي يأتي تلبية لاحتياجات المستفيدين بما يتناسب مع قدراتهم التمويلية المختلفة واحتياجهم لتملك السكن الملائم، حيث أتاح البرنامج المحدث مزايا متنوعة وخيارات أكثر من الحلول التمويلية والسكنية التي تناسب شرائح المستفيدين كافة بشكل عام والفئات الأشد حاجة للتملك على وجه الخصوص.

مزايا برنامج الدعم

وأوضح “سكني” في بيان صحفي اليوم، أنّ برنامج الدعم السكني المحدث وفّر حلولاً ومزايا متنوعة للمستفيدين شملت على دعم مالي فوري غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال إضافة إلى الدعم العيني على الوحدات السكنية تحت الإنشاء، والإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية.

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كما يتيح البرنامج المحدّث للمستفيد برامج داعمة وممكنة للتملك كبرنامج الرهن الميسر وبرنامج ضمانات التمويل العقاري، وغيرها من الحلول التمويلية والسكنية لـ منتج البيع على الخارطة، منتج الوحدات السكنية الجاهزة، منتج البناء الذاتي إضافة إلى منتج أرضك دعمك.

وأضاف أن برنامج الدعم المحدث وفّر خدمة “صمم دعمك” من خلال منصة المستشار العقاري والتي تتيح للمستفيد تصميم دعمه السكني بما يتناسب مع رغباته واحتياجاته للتملك، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من الحلول والخيارات لبرنامج الدعم السكني المتنوعة بكل يسر وسهولة من خلال موقع وتطبيق “سكني” الإلكتروني ضمن قائمة من الخيارات المتنوعة بهدف تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – برفع نسبة التملك إلى 70%.

استمرارية الدعم

وأكد “سكني “على استمرارية الدعم بما يُمكن الأسر السعودية من تملك السكن الملائم وذلك من خلال برامج وممكنات تحقق الكفاءة والفعالية للدعم السكني المقدم للمستفيدين الأشد حاجة وتعزز من فرص تملكهم للسكن الملائم بما يتوافق مع احتياجاتهم الفعلية وقدراتهم التمويلية لتسهيل رحلة تملكهم لمنازلهم وفق إجراءات سهلة وميسرة.

الجدير بالذكر أن برنامج “سكني” نجح في خدمة أكثر من 1.4 مليون أسرة سعودية نهاية 2022، والوصول بمستهدف التملك السكني إلى أكثر من 60% عام 2020 بالشراكة مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل والمطورين العقاريين، كما يُتيح لمستفيديه الاستحقاق الفوري، وحجز ومعاينة الوحدات والأراضي السكنية، وخدمة المستشار العقاري التي تُقدم أفضل 5 توصيات تمويلية وسكنية متنوعة تُسهل من رحلة المستفيد لتملك المسكن الملائم.

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