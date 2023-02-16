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تشمل 5 رخص لخام البحص و7 رخص للردميات

16 فبراير آخر موعد لتلقي طلبات المنافسة على رخص محاجر البناء

الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٩ مساءً
16 فبراير آخر موعد لتلقي طلبات المنافسة على رخص محاجر البناء
المواطن - واس

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حددت وزارة الصناعة والثروة المعدنية الـ 16 فبراير الجاري، آخر موعد لتلقي طلبات المنافسة على 12 رخصة لمحاجر مواد البناء، للمنافسة في مجمّع كسارات محافظة جدة الجديد في منطقة مكة المكرمة، الواقع على بعد 20 كيلومتراً تقريباً شرق محافظة جدة وغرب طريق مكة والمدينة المنورة السريع، حيث تشمل الرخص المطروحة للمنافسة: 5 رخص لخام البحص، و 7 رخص لمواد الردميات.

الطلبات عبر منصة تعدين

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح، أن الوزارة استقبلت عبر منصة “تعدين” 25 طلباً من الشركات الراغبة في الدخول إلى المنافسة منذ بدء استقبال الطلبات في 30 يناير 2023م، مؤكداً أن الوزارة لن تمنح أي رخص تعدينية في مجمع كسارات محافظة جدة أو أي توسعة مستقبلية له إلا من خلال التقديم على المنافسة عبر منصة “تعدين”، والمرور بكامل مراحل المنافسة التي وضَّحتها الوزارة.

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وأكدت الوزارة أن إعلان المنافسة وإيضاح شروط التأهيل ومتطلباته ونتائجه وأسماء الفائزين سيكون عبر “منصة تعدين”، وأنها ستعمل على تأهيل نتائج المتنافسين بناءً على متطلبات وشروط المنافسة المعلنة، مُبيّنة أنه يشترط على المتقدم إرفاق المستندات والمتطلبات لمعايير وشروط التأهيل عبر “منصة تعدين” حسب المعلن، وسيكون موعد تلقي الطلبات خلال المدة من 30 يناير حتى 16 فبراير 2023م.

تنظيم عمليات المنافسة

وتهدُف الوزارة من إعلان طرح هذه الفرص الاستثمارية إلى تنظيم إجراءات عمليات المنافسة؛ للحصول على رخص محاجر مواد البناء، وتعزيز الشفافية والعدالة في طرح المنافسات التعدينية، ودعم المستثمرين، وتعزيز الاستثمار في قطاع التعدين، إضافة إلى تشجيع الصناعات الوطنية، والإسهام في تنمية المحتوى المحلي.

يُذكر أن جيولوجية المجمع تنقسم إلى جزأين: جزء شمالي، وجزء أوسط وجنوبي، فالشمالي عبارة عن سلسلة من تلال منخفضة إلى متوسطة الارتفاع ، وهي تتبع جيولوجيا متكون بطحان، وتتألف من صخور رسوبية كونجلوميريت رصيص ويحتوي على مدملكات وحصى بأحجام وأنواع مختلفة، تعلوها رواسب تابعة للعصر الثلاثي، مؤلفة من صخور بركانية كالأنديزايت البورفيري، وأما الجزء الأوسط والجنوبي فعبارة عن سلسلة من تلال منخفضة إلى متوسطة الارتفاع، وتتبع جيولوجياً لمعقد دغبج، الذي تنكشف به صخور الديورايت، ويمتاز بأنه كتلي وتقطعه قواطع من صخور الأنديزايت.

 

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