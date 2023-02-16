لقطات مؤثرة لدموع أم لحظة خروج ابنها من أسفل الأنقاض بعد 94 ساعة الاتحاد يُطارد النصر ويسابق الزمن لكسر رقمه السلبي أمام العدالة وصول الطائرتين الإغاثيتين الرابعة والخامسة ضمن الجسر الجوي السعودي إلى تركيا لحظة وصول مساعدات مركز الملك سلمان إلى غازي عنتاب الهلال يسعى لكسر تفوق الريال أمام الأندية السعودية بمونديال الأندية لقطات لرضيع عمره 20 يومًا يخرج ممسكًا بخصلة من شعر أمه إجلاء جميع السعوديين من مناطق الزلزال لمناطق آمنة 16 وظيفة شاغرة في مركز أرامكو الطبي لقطات لإنقاذ رضيع عمره 10 أيام بعد 90 ساعة بمبنى منهار بتركيا الهلال الأحمر السعودي يباشر حالة صعبة لطفل في غازي عنتاب
أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وصحية وأمنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.
وأبرز مركز أرامكو الطبي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس ميكانيكي أول.
– مساعد منسق الحالة.
– محلل الخدمات المالية للمرضى.
– أخصائي صيدلة.
– محلل مالي أول.
– طبيب تخدير عام.
– مهندس مشروع.
– فني صيدلة.
– مستشار خدمات المرضى.
– أخصائي أمن.
– أخصائي تغذية.
– مهندس معماري.
– أخصائي تنسيق تفتيش السلامة.
– طبيب جراحة تجميلية.
– مساعد مهندس ميكانيكي.
– أخصائي الإستراتيجيات والمخاطر المؤسسي.
وأوضح مركز أرامكو الطبي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 فبراير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)