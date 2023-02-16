16 وظيفة شاغرة في مركز أرامكو الطبي

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وصحية وأمنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف أرامكو الطبي

وأبرز مركز أرامكو الطبي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس ميكانيكي أول.

– مساعد منسق الحالة.

– محلل الخدمات المالية للمرضى.

– أخصائي صيدلة.

– محلل مالي أول.

– طبيب تخدير عام.

– مهندس مشروع.

– فني صيدلة.

– مستشار خدمات المرضى.

– أخصائي أمن.

– أخصائي تغذية.

– مهندس معماري.

– أخصائي تنسيق تفتيش السلامة.

– طبيب جراحة تجميلية.

– مساعد مهندس ميكانيكي.

– أخصائي الإستراتيجيات والمخاطر المؤسسي.

التقديم على الوظائف

وأوضح مركز أرامكو الطبي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)