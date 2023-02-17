17 وظيفة شاغرة في جامعة حفر الباطن

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أعلنت جامعة حفر الباطن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (17) وظيفة إدارية وهندسية شاغرة للرجال، والمشمولة على سلم رواتب الموظفين العام، عن طريق التعاقد، لحملة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة في محافظة حفر الباطن.
وبيّنت الجامعة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– باحث استثمار.
– باحث تدريب وابتعاث مساعد (عدد وظيفتين).
– باحث عمليات موارد بشرية.
– باحث قانوني.
– باحث مشتريات مساعد.
– باحث ميزانية مساعد (عدد وظيفتين).
– مدقق حسابات.
– مدقق رواتب (عدد وظيفتين).
– مطور برامج أول (عدد وظيفتين).
– مهندس مدني مساعد (عدد 3 وظائف).
– مهندس معماري مساعد.
وأوضحت الجامعة، أنّ التقديم سيتاحٌ عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف جدارات (هنا)، وذلك بدءًا من يوم الاثنين الموافق 7 شعبان 1444هـ؛ ويستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 17 شعبان 1444هـ.
ولمعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)