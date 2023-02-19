19 فئة وظيفية يجوز تمديد خدمات شاغليها بعد بلوغهم سن التقاعد

نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر اليوم قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إحلال جدول الفئات الوظيفية التي يجوز تمديد خدمات شاغليها بعد بلوغهم السن النظامية للتقاعد، محل الجدول المرفق لقرار مجلس الوزراء رقم (691) وتاريخ 2 /11/ 1441هـ.

الوظائف الصحية وتقرر أن يكون تحديد الوظائف الصحية، المذكورة في الجدول التالي، عدا وظيفة طبيب استشاري، دورياً وبالاتفاق بين معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزير الصحة. وتُحاط المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنتائج الاتفاق بين الوزيرين في هذا الشأن