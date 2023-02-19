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19 فئة وظيفية يجوز تمديد خدمات شاغليها بعد بلوغهم سن التقاعد

2023-02-03 الساعة 4:36
19 فئة وظيفية يجوز تمديد خدمات شاغليها بعد بلوغهم سن التقاعد
المواطن - فريق التحرير

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نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر اليوم قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إحلال جدول الفئات الوظيفية التي يجوز تمديد خدمات شاغليها بعد بلوغهم السن النظامية للتقاعد، محل الجدول المرفق لقرار مجلس الوزراء رقم (691) وتاريخ 2 /11/ 1441هـ.

الوظائف الصحية

وتقرر أن يكون تحديد الوظائف الصحية، المذكورة في الجدول التالي، عدا وظيفة طبيب استشاري، دورياً وبالاتفاق بين معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزير الصحة. وتُحاط المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنتائج الاتفاق بين الوزيرين في هذا الشأن

جدول الفئات الوظيفية

وجاء جدول الفئات الوظيفية التي يجوز تمديد خدمات شاغليها بعد بلوغهم السن النظامية للتقاعد
م الوظيفة الحد الأدنى لمرتبة شاغل الفئة
1 سفير – وزير مفوض لا يوجد
2 مفوض إفتاء 14، 15
3 أمين منطقة 14
4 وكيل أمين 14
5 رئيس مركز شؤون مناطق وإمارات لا يوجد
6 وكيل إمارة منطقة لا يوجد
7 محافظ لا يوجد
8 وكيل محافظ لا يوجد
9 وكيل وزارة – وكيل وزارة مساعد(على أن تكون وظائف هيكلية معتمدة في الهيكل التنظيمي للجهة الحكومية) 14
10 الطيارون (طيار جناح ثابت، مساعد طيار) لا يوجد
11 مستشار(على أن تكون مرتبطة بالنشاط الأساسي للجهة) 14
12 مهندس(على أن تكون مرتبطة بالنشاط الأساسي للجهة) 14
13 أخصائي مراسم 11
14 فني علوم جنائية لا يوجد
15 منفذ عقوبات شرعية لا يوجد
16 رئيس دورية لا يوجد
17 خوي لا يوجد
18 (الحراس المتلازمون من المستخدمين -الزوج وزوجته- اللذان يعملان في مدارس البنات)وفق الضوابط والإجراءات الواردة في الفقرة (2) من البند (أولاً) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/ 941) وتاريخ 1/1/ 1425هـ لا يوجد
19 الوظائف الصحية عدا وظيفة طبيب استشاري لا يوجد

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