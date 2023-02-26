2000 ريال غرامة نقل ركاب أكثر من العدد المحدد في رخصة السير

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أكد أمن الطرق، أن نقل ركاب يزيد على العدد المحدد في رخصة السير، يعتبر مخالفة مرورية.
ولفت أمن الطرق عبر الحساب الرسمي على موقع تويتر، إلى أن الغرامة المالية تتراوح من 1000/ 2000 ريال.
من جانب آخر، شاركت الهيئة العامة للنقل في مؤتمر التقنية السنوي ليب 2023 المنعقد بمدينة الرياض، لاستعراض لأبرز تقنياتها الرقمية، من خلال مشروعها في الأعمال التشغيلية سيارة الرصد الذكي المجهزة بأحدث التقنيات الرقابية، مشتملة على كاميرا أمامية، وحاسوب ذكي لرصد حالات عدم الامتثال.
وتحتوي السيارة على معالج ذكي مرتبط بالحاسب لرصد جميع السيارات التي تحيط بالسيارة أثناء حركتها وحفظها كمعلومات وجمعها وتحويلها للمعالج باستخدام الذكاء الاصطناعي، كما يجلب المعلومات من منصة النقل لجميع المركبات التي رصدتها الكاميرا الذكية بالسيارة.
وتعود أهمية المعلومات التي تشاركها السيارة لمعرفة المركبات الممتثلة للنظام من غيرها ليتم رصد مخالفات لغير الممتثلة من الأجرة والحافلات، وشاحنات نقل البضائع، بهدف تحسين جودة الحياة، وإثراء تجرية المستفيدين من خدمات النقل العام في كافة مدن ومناطق المملكة.