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تحمل مواد إغاثية متنوعة لمساعدة المتضررين من الزلزال

22 شاحنة إغاثية سعودية تعبر منفذ باب الهوى السوري

الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٢ مساءً
22 شاحنة إغاثية سعودية تعبر منفذ باب الهوى السوري
المواطن - واس

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عبرت أمس منفذ باب الهوى الحدودي، 22 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل على متنها مواد إغاثية متنوعة لتوزيعها في المناطق السورية المتضررة من الزلزال، في حين عبرت 22 شاحنة أخرى منفذ باب الحمام الحدودي.

مواد إغاثية متنوعة

وتشتمل الشاحنات الـ44 على 50 ألف بطانية و20 ألف مفرش و200 طن من الفحم لأغراض التدفئة؛ يستفيد منها 325 ألف فرد.

وسيشمل التوزيع مناطق عفرين، وجندريس، وراجو، ومعبطلي، وشران، وشيخ الحديد، وحجي إسكندر، ودير بلوط، وقطمة، وكفرجنة، وبعدنلي، التابعة لمحافظتي حلب وإدلب شمال غرب سوريا.

ويأتي ذلك امتدادًا للجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيِّره مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا؛ إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

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